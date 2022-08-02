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Перше судно із зерном з України затримується через негоду, - Reuters

Корабель із 26 527 тоннами кукурудзи має був прибути в Стамбул близько півночі за місцевим часом.

Перше судно із зерном з України затримується через негоду, - Reuters
Фото: EPA/UPG

Судно з українським зерном, яке 1 серпня вийшло з порту Одеси, знаходиться на шляху до Стамбула

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Представник Туреччини в координаційному центрі, створеному для нагляду за відновленням експорту українського зерна, Озджан Алтунбудак розповів, що поки єдиною проблемою була невелика затримка через погану погоду.

Корабель, на борту якого знаходиться 26 527 тонн кукурудзи, має прибути в Стамбул близько півночі за місцевим часом.

Після прибуття судно буде оглянуто турецькими, українськими, російськими та офіційними особами ООН відповідно до умов Угоди про безпечний прохід, перш ніж продовжити шлях в ліванський порт Тріполі.

Туреччина очікує, що приблизно одне зернове судно покидатиме українські порти щодня, поки діє угода про безпечний прохід.

Нагадаємо, вчора перше судно для експорту українського зерна вийшло з порту Одеси. В українських портах зараз перебувають 68 суден, на борту яких є 1,2 мільйона тонн вантажів. 

Експорт зернових відбувається у межах угоди, яку Україна уклала 22 червня з Туреччиною під егідою генсека ООН. Дзеркальний договір із Туреччиною і Гутеррешем підписала Росія. 

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