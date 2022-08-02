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США ліквідували лідера Аль-Каїди Аймана аль-Завахірі, – ЗМІ

Повідомлення надійшло напередодні запланованого звернення президента Сполучених Штатів Джо Байдена.

США ліквідували лідера Аль-Каїди Аймана аль-Завахірі, – ЗМІ
Айман аль-Завахірі
Фото: ЕРА/UPG

Керівник “Аль-Каїди” Айман аль-Завахірі був убитий внаслідок удару американського безпілотника в Афганістані.

Про це пише Німецька хвиля з посиланням на джерела.

Повідомлення надійшло напередодні запланованого звернення президента США Джо Байдена, який має виступити пізніше ввечері.

Представники Білого дому не підтвердили вбивство аз-Завахірі. Водночас вони заявили, що Байден говоритиме про “успішну” контртерористичну операцію проти важливої цілі в Аль-Каїді. 

За їхніми словами, жертв серед цивільного населення не було.

Зазначимо, аль-Завахірі є організатором терактів у США 11 вересня 2001 року, з того часу він переховувався.

“Аль-Каїду” він очолив після вбивства Усами бен Ладена у Пакистані у 2011 році.

Нагадаємо, торік США викрили на території Бразилії афільованих з "Аль-Каїдою" людей. Йдеться про Хайтама Ахмала Шукрі Ахмада Аль-Маграбі – одного з перших членів мережі підтримки терористичного угрупування в Бразилії, а також Мохамеда Шерфі Мохамеда Авадда і Ахмада Аль-Хатіба. 

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