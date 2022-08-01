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У Вашингтоні працівник російського посольства розтоптав соняшники, які туди принесли діти

Раніше були знищені й ті соняхи, які висаджували через дорогу навпроти посольства РФ.

У Вашингтоні працівник російського посольства розтоптав соняшники, які туди принесли діти
Фото: Facebook/Окана Маркарова

У Вашингтоні співробітник російського посольства розтоптав соняшники, які принесли двоє маленьких дівчат.

Про інцидент розповіла у своєму Facebook посол України у США Оксана Маркарова.

Вона додала, що раніше було знищено також і ті соняхи, які висадили навпроти посольства РФ у квітні. Їх вирвали з корінням.

Фото: Facebook/Окана Маркарова

Фото: Facebook/Окана Маркарова

"Соняшники діють на загарбників, як свята вода на чортів. Ворогів дуже дратує кожен символ, що нагадує світові про нашу боротьбу, гідність і звитягу, а також про нескінченне зло, що росіяни заподіюють нашому народові щодня. Дипломати країни-агресора поводять себе так само підло і ницо як і всі загарбники, вихваляючись негідними вчинками, виправдовуючи вбивць та розраховуючи на безкарність", - зауважила Маркарова.

Посол наголосила що "відповідальність обов‘язково настане на міжнародному трибуналі, а до того всім варто бачити і пам‘ятати їх обличчя і "вчинки". 

Нагадаємо, у квітні Міністерство культури та інформаційної політики України спільно з Державним агентством України з питань мистецтв та мистецької освіти та партнерами запустили проєкт “Ukraine Now and Forever”. Його символом став соняшник.

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