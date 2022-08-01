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Танкісти ЗСУ знищили чергову техніку російських окупантів

Попередньо, у загарбників стало двома одиницями техніки менше.

Танкісти ЗСУ знищили чергову техніку російських окупантів
Фото: Скріншот з відео

Танкові підрозділи оперативного угруповання військ "Каховка" завдали удар по противнику на Південному напрямку.

Про це повідомила пресслужба Оперативного угруповання військ "Каховка".

“За попередніми даними відомо, що в результаті нанесеного удару було знешкоджено ворожі БМП-2 та БМД-3”, - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, на Харківщині українські військові знищили російський зенітний ракетно-гарматний комплекс “Тунгуска”.

Раніше повідомлялось, що станом на 1 серпня Росія втратила на війні орієнтовно 41 030 своїх солдатів, а також понад чотири тисячі бойових броньованих машин та майже три тисячі одиниць автомобільної техніки й цистерн тощо.

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