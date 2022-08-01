Танкові підрозділи оперативного угруповання військ "Каховка" завдали удар по противнику на Південному напрямку.

Про це повідомила пресслужба Оперативного угруповання військ "Каховка".

“За попередніми даними відомо, що в результаті нанесеного удару було знешкоджено ворожі БМП-2 та БМД-3”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Харківщині українські військові знищили російський зенітний ракетно-гарматний комплекс “Тунгуска”.

Раніше повідомлялось, що станом на 1 серпня Росія втратила на війні орієнтовно 41 030 своїх солдатів, а також понад чотири тисячі бойових броньованих машин та майже три тисячі одиниць автомобільної техніки й цистерн тощо.