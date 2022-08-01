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Укрзалізниця розширює мережу Kyiv City Express

Нові поїзди почнуть курсувати вже цього тижня.

Укрзалізниця розширює мережу Kyiv City Express
Фото: Укрзалізниця

Укрзалізниця запускає з 3 та 4 серпня нові поїзди в мережі Kyiv City Express. Також будуть внесені зміни в рух ще одного поїзда.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці. 

З середи, 3 серпня, почне курсувати приміський поїзд №7062 сполученням Святошин – Ніжин, який ходитиме по буднях; відправлення зі станції Святошин о 20:00, прибуття на станцію Ніжин о 22:52;

Крім того, з 4 серпня поїде приміський поїзд №7061 сполученням Ніжин – Дарниця, який курсуватиме по буднях; відправлення зі станції Ніжин о 05:00, прибуття на станцію Дарниця о 06:59.

Крім цього, вносяться зміни в розклад руху приміського поїзда №6909 Ніжин – Київ-Волинський. Він вирушатиме зі станції Ніжин о 04:40 і прибуватиме на станцію Київ-Волинський о 07:38. 

Нагадаємо, з 15 серпня поїзд №67 Київ – Варшава вирушатиме з Києва о 17:27 (замість 18:23) і прибуватиме до Варшави о 10:04 (замість 11:33). Також з 16 серпня прискорено маршрут поїзда №24 Хелм – Київ. Він вирушатиме з Хелма о 16:46 (замість 16:05) і прибуватиме в Київ за попереднім розкладом о 07:29. 

 

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