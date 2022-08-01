Жінка померла від осколкових поранень; ще двоє чоловіків - внаслідок ворожого удару по кладовищу під час її поховання.

Правоохоронці вилучили тіла мешканців селища Вільхівка (Харківщина), які загинули під час обстрілу селища росіянами в березні.

Про це повідомили в поліції Харківської області.

За даними правоохоронців, жінка померла від осколкових поранень у своїй оселі, а двоє чоловіків - наступного дня внаслідок обстрілу місцевого кладовища.

"За словами депутатки Вільхівської сільської ради Любові Куркіної, вибух стався за 6 метрів від будинку 75-річної мешканки селища Любові Новікової. Вона загинула, скоріше за все, від осколкових поранень. За словами сина загиблої Геннадія Новікова, його не було вдома, коли сталася трагедія. Після того, як обстріли припинилися, він повернувся, і побачив свою мертву матір на підлозі з травмою голови", - розповіли в поліції.

Фото: Поліція Харківської області

Жінку вирішили поховати наступного дня після трагедії. Під час похорону росіяни завдали ударів по цвинтарю.

Один із присутніх жителів селища загинув на місці, інший від отриманих поранень помер у лікарні.

У поліції повідомили, що на місці події працювала слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, а також криміналісти слідчого управління ГУНП в Харківській області. Тут зібрали речові докази і направили на експертне дослідження.

Фото: Поліція Харківської області

Фото: Поліція Харківської області

Фото: Поліція Харківської області

За інформацією правоохоронців, вирішується питання про кваліфікацію злочину за Кримінальним кодексом України.

Нагадаємо, днями в області за добу російська армія вбила двох людей: поліцейського та цивільну жінку в Чугуївському районі. Госпіталізовано вісьмох людей.

Щоб придушити спротив населення окупованих територій Харківщини, росіяни переконують жителів, що в Україні тих вважають колаборантами й зрадниками.