"Українська армія - найсильніша армія у всьому світі... Вони навіть росіян не бояться", - перехоплення СБУ

Загарбники скаржаться, що українські захисники знищують їх батальйонами.

Мобілізовані з окупованої Донеччини розповідають своїм рідним про силу українського війська і великі втрати серед окупантів.

Про це йдеться в перехопленій розмові загарбника з матір'ю, яку опублікувала Служба безпеки України.

"Украинская армия – это самая сильная армия во всем мире… Они даже россиян не боятся, с*ка, никого…. Это так и есть, реально…", – зауважив матері мобілізований до росармії донеччанин.

Жінка спробувала заперечити синові і зіслалася на пропагандистські новини. Натомість окупант її почав переконувати, що російська версія подій в Україні - брехня.

"Ты потери вообще видела какие?.. Вам правду не говорят… вам сказки рассказывают", - наголосив мобілізований.

Загарбник підкреслив - просування окупаційних військ відбувається за рахунок величезних втрат.

"А даже если продвигается наша (армія. – Ред.), это очень с большими потерями. Очень большими, очень-очень-очень! Ху*рят на раз-два, я тебе говорю. У нас полк там въе*али. Батальоны ложатся...", - додав окупант.

В СБУ підкреслили - українські захисники добре знають свою роботу і "методично змітають з нашої землі "другу армію у світі".

"Для тих росіян, хто не хоче повернутися додому в мішку, СБУ нагадує про гарячу телефонну лінію 2402. Подзвонивши на неї, можна здатися в полон і зберегти своє життя", - наголосили в спецслужбі.

Нагадаємо, раніше СБУ оприлюднила розмову ворогів, у якій ті визнають, що українські захисники розвінчали міф про "непереможну російську армію". Натомість росіяни перекладають усю відповідальність на мобілізованих з окупованих територій, а самі втікають із війни.

Також окупанти скаржаться рідним, що програють у війні в Україні.