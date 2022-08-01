З 1 серпня Укрпошта працює лише на підконтрольній Україні території, - Смілянський

З 1 серпня Укрпошта почала працювати лише на підконтрольній Україні території.

Про це повідомив гендиректор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський.

"До вчорашнього дня, попри всі перешкоди та завдяки героїчній роботі наших працівників, зокрема в Запоріжжі, а до цього в Херсоні, ми виплачували сотні тисяч пенсій, приймали та перераховували платежі за комунальні послуги, а також доставляли продукти. Але робити це далі більше немає можливості", - розповів Смілчнський.

Тимчасово окуповані території України поштовики наразі не обслуговуватимуть.

"Маємо значну загрозу життю працівників та загрозу пограбування з боку "сбора блатных и шайки нищих" бійців російської армії, підкріпленої "кращими" бійцями так званих лнр/днр. Вони не дають нам доставляти пенсії, бо їм треба зібрати номери паспортів від пенсіонерів для "референдумів" в обмін на пенсії в "дерев’яній валюті" звичним для них шантажем. По-іншому вони не вміють", - поскаржився очільник поштового оператора.

Смілянський підкреслив, що "ми повернемось, я точно це знаю".

"І не просто повернемось, а з новими відділеннями, як це сьогодні сталося в Тростянці, який зазнав значних пошкоджень від "освободителей". Тепер нове, красиве відділення відкрите в самому центрі Тростянця. І воно не останнє", - додав гендиректор Укрпошти.

Нагадаємо, з 1 липня оператор зупинив роботу на тимчасово окупованих територіях Херсонщини.

Раніше загарбники поширювали фейк про те, що Укрпошта нібито ввійшла в склад пошти Росії.