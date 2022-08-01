Отець Василь Вирозуб: "У полоні росіяни питали нас: "Ви що, безсмертні?" Я подумав і кажу: "Ви знаєте, так. Безсмертні"
Отець Василь Вирозуб: "У полоні росіяни питали нас: "Ви що, безсмертні?" Я подумав і кажу: "Ви знаєте, так. Безсмертні"
Етнічні серби в Косово зводять барикади і готуються протестувати
Етнічні серби в Косово зводять барикади і готуються протестувати
Борис Гудзяк: «У світі йде 20 воєн. Але звертають увагу на Україну, бо тут називають речі своїм іменем: це є добро, а це є зло»
Борис Гудзяк: «У світі йде 20 воєн. Але звертають увагу на Україну, бо тут називають речі своїм іменем: це є добро, а це є зло»
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Українська штурмова авіація вдарила по позиціях росіян на Херсонщині
Українська штурмова авіація вдарила по позиціях росіян на Херсонщині
Перевірити на достовірність списки загиблих в Оленівці, які виклали окупанти, неможливо, – Азов
Перевірити на достовірність списки загиблих в Оленівці, які виклали окупанти, неможливо, – Азов
Чи полетить Пелосі на Тайвань та чи розпочне Китай велику війну
Чи полетить Пелосі на Тайвань та чи розпочне Китай велику війну
Росіяни "латають" Антонівський міст аеродромними плитами, - Соболевський
Росіяни "латають" Антонівський міст аеродромними плитами, - Соболевський
Херсонщина: стало відомо, скільки окупантів і техніки знищили завдяки HIMARS на станції Брилівка
Херсонщина: стало відомо, скільки окупантів і техніки знищили завдяки HIMARS на станції Брилівка
ГоловнаЕкономікаДержава

З 1 серпня Укрпошта працює лише на підконтрольній Україні території, - Смілянський

"Маємо значну загрозу життю працівників та загрозу пограбування з боку "сбора блатных и шайки нищих" бійців російської армії, підкріпленої "кращими" бійцями так званих лнр/днр".

З 1 серпня Укрпошта працює лише на підконтрольній Україні території, - Смілянський
Фото: tsn.ua

З 1 серпня Укрпошта почала працювати лише на підконтрольній Україні території. 

Про це повідомив гендиректор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський.

"До вчорашнього дня, попри всі перешкоди та завдяки героїчній роботі наших працівників, зокрема в Запоріжжі, а до цього в Херсоні, ми виплачували сотні тисяч пенсій, приймали та перераховували платежі за комунальні послуги, а також доставляли продукти. Але робити це далі більше немає можливості", - розповів Смілчнський. 

Тимчасово окуповані території України поштовики наразі не обслуговуватимуть.

"Маємо значну загрозу життю працівників та загрозу пограбування з боку "сбора блатных и шайки нищих" бійців російської армії, підкріпленої "кращими" бійцями так званих лнр/днр. Вони не дають нам доставляти пенсії, бо їм треба зібрати номери паспортів від пенсіонерів для "референдумів" в обмін на пенсії в "дерев’яній валюті" звичним для них шантажем. По-іншому вони не вміють", - поскаржився очільник поштового оператора.

Смілянський підкреслив, що "ми повернемось, я точно це знаю". 

"І не просто повернемось, а з новими відділеннями, як це сьогодні сталося в Тростянці, який зазнав значних пошкоджень від "освободителей". Тепер нове, красиве відділення відкрите в самому центрі Тростянця. І воно не останнє", - додав гендиректор Укрпошти.

Нагадаємо, з 1 липня оператор зупинив роботу на тимчасово окупованих територіях Херсонщини.

Раніше загарбники поширювали фейк про те, що Укрпошта нібито ввійшла в склад пошти Росії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також