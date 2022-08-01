В Євросоюзі набуло чинності ембарго на імпорт російського вугілля

Ембарго на імпорт вугілля з РФ передбачене у п'ятому пакеті санкцій.

З 1 серпня у Євросоюзі набуває чинності заборона на імпорт вугілля з Росії. Ембарго було передбачене у п’ятому пакеті санкцій, ухваленому 8 квітня 2022 року.

Про це повідомляє сайт Верховної Ради.

“З серпня 2022 року передбачається заборона на купівлю, імпорт та транспортування вугілля та інших видів викопного палива в ЄС, якщо воно походить або експортується з РФ”, − говориться у повідомленні.

Наразі частка російського вугілля у структурі споживання ЄС становить 45%, у 2021 році витрати Європейського Союзу на імпорт російського вугілля становили 4 млрд євро.

Нагадаємо, 8 квітня країни Європейського Союзу офіційно запровадили п'ятий пакет санкцій проти Росії. Він передбачає: