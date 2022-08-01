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В Євросоюзі набуло чинності ембарго на імпорт російського вугілля

Ембарго на імпорт вугілля з РФ передбачене у п'ятому пакеті санкцій. 

В Євросоюзі набуло чинності ембарго на імпорт російського вугілля
Фото: rada.gov.ua

З 1 серпня у Євросоюзі набуває чинності заборона на імпорт вугілля з Росії. Ембарго було передбачене у п’ятому пакеті санкцій, ухваленому 8 квітня 2022 року.

Про це повідомляє сайт Верховної Ради.

“З серпня 2022 року передбачається заборона на купівлю, імпорт та транспортування вугілля та інших видів викопного палива в ЄС, якщо воно походить або експортується з РФ”, − говориться у повідомленні.

Наразі частка російського вугілля у структурі споживання ЄС становить 45%, у 2021 році витрати Європейського Союзу на імпорт російського вугілля становили 4 млрд євро.

Нагадаємо, 8 квітня країни Європейського Союзу офіційно запровадили п'ятий пакет санкцій проти Росії. Він передбачає:

  • заборону на купівлю, імпорт або передачу вугілля та інших твердих копалин палива в ЄС з Росії із серпня 2022 року. Імпорт вугілля в ЄС зараз становить 8 млрд євро на рік;
  • заборону доступу до портів ЄС суднам, зареєстрованим під прапором Росії. Можливі винятки для сільськогосподарської продукції та харчових продуктів, гуманітарної допомоги та енергоресурсів;
  • заборону на перевезення територією ЄС автотранспортним операторам з РФ і Білорусі. Винятки зроблено для медичних та продовольчих товарів, а також для автомобільного транспорту з гуманітарною метою;
  • подальші заборони на експорт, націлені на пальне для реактивних двигунів та інші товари, такі як квантові комп'ютери та передові напівпровідники, високотехнологічна електроніка, програмне забезпечення, транспортне обладнання, а також нові заборони на імпорт таких продуктів, як деревина, цемент, добрива, морепродукти та спиртні напої. Узгоджені заборони на експорт та імпорт становлять 10 млрд євро та 5,5 млрд євро відповідно;
  • заборону на участь російських компаній у державних закупівлях у країнах ЄС та виключення будь-якої фінансової підтримки російських державних органів. Заборона на депозити розширюється на криптогаманці, а також забороняється продаж банкнот та обігових цінних паперів, номінованих у будь-якій офіційній валюті держав-членів ЄС, Росії та Білорусі;
  • повну заборону на операції з чотирма ключовими російськими банками, на які припадає 23% ринку російського банківського сектору. Таким чином, вони будуть повністю відрізані від ринків ЄС;
  • санкції проти компаній, продукція чи технології яких відіграли роль у вторгненні, ключових олігархів та бізнесменів, кремлівських високопосадовців, пропагандистів, які систематично розповсюджують кремлівський наратив про військову агресію Росії в Україні, а також членів сімей осіб, які вже перебувають під санкціями.
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