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Укренерго заробив 700 млн гривень за перший місяць експорту електроенергії до ЄС

Ці кошти дадуть можливість вчасно підготуватися до опалювального сезону.

Укренерго заробив 700 млн гривень за перший місяць експорту електроенергії до ЄС
Укренерго реконструювало міждержавну ЛЕП з високошвидкісною лінією технологічного зв’язку з мережами угорського системного опера
Фото: ua.energy

Доходи України від доступу до міждержавних електромереж за місяць експорту електроенергії до Євросоюзу склали понад 700 млн гривень.

Про це повідомив очільник НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький під час брифінгу в Медіацентрі Україна.

“На сьогодні той дохід від експорту, який ми мали при пропускній спроможності в 100 МВт, за перший місяць приніс нам понад 700 мільйонів гривень, як оператору енергосистеми, за доступ до міждержавних електромереж. Зрозуміло, що при збільшенні обсягів дозволеного експорту, ця цифра може значно зрости”, − зазначив він.

Кудрицький уточнив, що ці кошти дадуть можливість вчасно підготуватися до опалювального сезону – закупити вугілля, профінансувати ремонти енергоблоків електростанцій та мереж.

 

Нагадаємо, з 28 липня ЄС дозволив збільшення експорту української електроенергії до Європи у 2,5 раза до 250 МВт.

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