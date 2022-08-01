​Єгипет надалі купуватиме українське зерно. Контракт на постачання 240 тис. тонн пшениці переукладуть

Документ буде переукладено через відсутність у ньому положень про дії сторін у разі настання форсмажорних обставин, якими стала блокада росіянами українських морпортів.

Про це повідомив віцепрезидент Торгово-промислової палати (ТПП) України Михайло Непран в ефірі телеканалу Hromadske з посиланням на посла України в Єгипті Миколу Нагорного та інформацію, отриману від зернотрейдерів.

"Справді, контракт було підписано. Так, українська сторона у зв'язку з блокадою портів не могла виконати його своєчасно. Вийшло так, що в угоді у них не було передбачено пункту про існування форсмажору. Якби такий пункт був, то вони б прийшли у ТПП, ми видали б їм сертифікат, і це стало б підставою для них без штрафних санкцій продовжити термін виконання контракту", − наводить його слова видання.

За даними Непрана, Україна та Єгипет у результаті ухвалили рішення закрити цей контракт із нездійсненними умовами, і укласти нову угоду, за якою і буде здійснено закупівлю пшениці.

"Більше того, як повідомив мені наш посол у Єгипті Микола Нагорний, єгипетська сторона офіційно запевнили його в тому, що вона в жодному разі не відмовляється від співпраці з Україною, що вони розуміють ситуацію з блокуванням портів, і Єгипет надалі готовий працювати з Україною і закуповувати зерно", − наголосив представник ТПП.

Він також нагадав, що контракт на постачання 240 тис. тонн пшениці було підписано наприкінці 2021 року, а постачання мали відбутися у березні-квітні цього року. За цей час вартість зернових суттєво змінилася, що також буде відображено у новому контракті.

"Наші зернотрейдери мені сказали, що вони навіть радіють такій ситуації, бо коли укладалася угода у грудні минулого року, то ціна була десь $250 за тонну. Наразі ціна зросла майже вдвічі. Тобто, з економічної точки зору їм навіть вигідніше стало, адже новий контракт підписуватиметься вже за іншою ціною, тобто всі кричали, що "зрада", а виявилася перемога", − підсумував Непран у повідомленні.

Нагадаємо, агентство Reuters 28 липня заявило про відмову Єгипту від контракту на купівлю 240 тис. тонн пшениці з України, підписаного ще до повномасштабного російського вторгнення. Аналітики агентства уточнили, що натомість ця країна може закупити необхідну їй пшеницю в РФ.

До слова, перше судно для експорту українського зерна вийшло з порту Одеси.