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Нацбанк прогнозує реальне скорочення зарплат на 27%

За прогнозом, заробітня плата наприкінці 2024 року буде все ще нижчою за довоєнний рівень.

Нацбанк прогнозує реальне скорочення зарплат на 27%
Фото: пресслужба НБУ

У НБУ прогнозують, що номінальні зарплати у 2022 році скоротяться на 12%. Проте в реальному вимірі скорочення складатиме 27%.

Про це йдеться в новому інфляційному звіті Нацбанку.

"Загалом номінальні зарплати у 2022 році скоротяться на 12%, а в реальному вимірі – на 27%. Надалі з відновленням економіки, пожвавленням попиту на робочу силу номінальні зарплати швидко зростатимуть і перевищать довоєнний рівень вже у 2023 році. Утім, з урахуванням інфляційних процесів реальні зарплати наприкінці 2024 року будуть усе ще нижчими за довоєнний рівень", - інформує НБУ.

Крім того, в НБУ додають, що із продовженням бойових дій підприємства частіше звільняють персонал та переважно не можуть сплачувати довоєнну зарплатню.

"Серед великих компаній, особливо міжнародних, переважають ті, хто виплачував зарплату повністю. Утім, навіть вони оптимізують видатки на персонал. Серед малого та середнього бізнесу стійкості менше, тож звільнень та зниження зарплат більше", - вважають в Нацбанку.

Нагадаємо, за прогнозом НБУ інфляція за підсумками року зросте до понад 30%, а економіка України скоротиться на третину.

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