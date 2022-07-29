Вона виготовлена з нейзильберу, номіналом 5 гривень.

Національний банк вводить в обіг пам’ятну монету "Чорнобиль. Відродження. Ведмідь бурий" із серії "Флора і фауна України".

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Монета присвячена відродженню дикої природи на території Чорнобильського заповідника, зокрема - бурому ведмедю.

Вона виготовлена з нейзильберу, номіналом 5 гривень. Її тираж - 40 тис. штук (зокрема 20 000 штук у сувенірному пакунку).

На аверсі монети зображене символічне колесо життя, що знаменує відродження природи: стилізований міжнародний знак "Радіаційна загроза", навколо якого - тварини, популяції яких розвиваються у 30-кілометровій зоні відчуження.

На реверсі - ведмідь бурий на тлі пейзажу.

Нагадаємо, 18 липня Нацбанк ввів у обіг пам’ятні монети "Ой у лузі червона калина".