Інна Совсун: «Я вже друге десятиліття спостерігаю відтік найкращих, найрозумніших викладачів і студентів»
Інна Совсун: «Я вже друге десятиліття спостерігаю відтік найкращих, найрозумніших викладачів і студентів»
Ворог вдарив ракетами по Київській області (оновлено)
Ворог вдарив ракетами по Київській області (оновлено)
Котячі для ЗСУ
Котячі для ЗСУ
Перехоплення ГУР: комбриг окупантів набив обличчя приїжджому генералу
Перехоплення ГУР: комбриг окупантів набив обличчя приїжджому генералу
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Російська армія сьогодні вранці атакувала Одещину з 10 бомбардувальників
Російська армія сьогодні вранці атакувала Одещину з 10 бомбардувальників
Геостратегічне перехрестя. Які сценарії можливі далі
Геостратегічне перехрестя. Які сценарії можливі далі
Україна вперше відзначає День державності. Про що це свято
Україна вперше відзначає День державності. Про що це свято
Харків обстріляли ракетами С-300. Є поранені (оновлено)
Харків обстріляли ракетами С-300. Є поранені (оновлено)
ГоловнаЕкономікаДержава

​АРМА передали активи 19 компаній, якими керували російські корпорації та банки, - Гетманцев

Загальна вартість конфіскованого майна – понад 7,75 млрд грн.

​АРМА передали активи 19 компаній, якими керували російські корпорації та банки, - Гетманцев
АРМА
Фото: arma.gov.ua

Нацагентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів передали активи 19 компаній-резидентів, які контролювались російськими корпораціями.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Власниками арештованих активів були "Ростех", "Роснефть", "Газпром", "РусАл", "Росатом", "Група ГМС", "Татнефть", а також російські банки.

За інформацією Гетманцева, загальна вартість конфіскованого майна – більш ніж 7,75 млрд. грн.

"Країна-терорист більше на зможе заробляти в Україні, щоб годувати свою армію, а АРМА має забезпечити їхню прибуткову роботу на користь української держави!", - підкреслив голова парламентського комітету.

Нагадаємо, за цей тиждень за матеріалами Служби безпеки до АРМА передали арештовані активи на близько 15 млрд грн.

За п’ять місяців війни українські суди арештували активи компаній з РФ і Білорусі на 39,5 мільярда гривень.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також