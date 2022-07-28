​АРМА передали активи 19 компаній, якими керували російські корпорації та банки, - Гетманцев

Нацагентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів передали активи 19 компаній-резидентів, які контролювались російськими корпораціями.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Власниками арештованих активів були "Ростех", "Роснефть", "Газпром", "РусАл", "Росатом", "Група ГМС", "Татнефть", а також російські банки.

За інформацією Гетманцева, загальна вартість конфіскованого майна – більш ніж 7,75 млрд. грн.

"Країна-терорист більше на зможе заробляти в Україні, щоб годувати свою армію, а АРМА має забезпечити їхню прибуткову роботу на користь української держави!", - підкреслив голова парламентського комітету.

Нагадаємо, за цей тиждень за матеріалами Служби безпеки до АРМА передали арештовані активи на близько 15 млрд грн.

За п’ять місяців війни українські суди арештували активи компаній з РФ і Білорусі на 39,5 мільярда гривень.