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Понад 75 тис. росіян були вбиті або поранені під час війни в Україні, – CNN

За інформацією американців, російські військові втомилися, але українці шукають додаткових підкріплень.

Понад 75 тис. росіян були вбиті або поранені під час війни в Україні, – CNN
Фото: Генштаб

Законодавці Палати представників США, які були присутні на секретному брифінгу щодо України в середу, заявили, що представники адміністрації Байдена повідомили їх, що під час війни в Україні були вбиті або поранені понад 75 тис. росіян.

Про це повідомляє CNN.

"Представник Демократичної партії від Мічигану Елісса Слоткін, яка є членом Комітету Палати представників у справах збройних сил і нещодавно відвідувала Україну, сказала CNN, що розмова під час брифінгу велась щодо того, «що ще ми можемо і повинні зробити для українців, буквально в найближчі три-шість тижнів, якнайшвидше»", – інформує ЗМІ.

За інформацією видання, законодавцям також повідомили, що російські військові втомилися, але українці шукають додаткових підкріплень, оскільки мають намір почати контрнаступ на півдні до зими.

Вчора повідомлялось, що Росія втратила в Україні вже 40 070 військових убитими.

Раніше голова британської розвідки MІ6 Річард Мур зауважив, що сили Росії в Україні можуть невдовзі вичерпатися. Після того, як це відбудеться, в українських оборонців буде потенціал до контрнаступу.

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