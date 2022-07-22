Держдеп США прокоментував заяви Лаврова про “зміну географічних завдань” у війні
Держдеп США прокоментував заяви Лаврова про “зміну географічних завдань” у війні
ЗСУ завдали удару по окупантах у Скадовську, - Стратком
ЗСУ завдали удару по окупантах у Скадовську, - Стратком
Російський наступ, ймовірно, досягне кульмінації на Донбасі перед захопленням Слов'янська і Бахмута, – ISW
Російський наступ, ймовірно, досягне кульмінації на Донбасі перед захопленням Слов'янська і Бахмута, – ISW
Угруповання чорноморського флоту ворога зменшилося
Угруповання чорноморського флоту ворога зменшилося
Російські втрати в Україні складають приблизно 15 тисяч військових, – директор ЦРУ
Російські втрати в Україні складають приблизно 15 тисяч військових, – директор ЦРУ
Жителі Миколаївщини відмовляються від винагороди за надання інформації про коригувальників вогню, − Віталій Кім
Жителі Миколаївщини відмовляються від винагороди за надання інформації про коригувальників вогню, − Віталій Кім
Байден проти Путіна: як США та Росія формують коаліції на Близькому Сході
Байден проти Путіна: як США та Росія формують коаліції на Близькому Сході
Росіяни обстріляли густонаселений район Харкова. Загинули троє людей, поранено понад 20 (оновлено)
Росіяни обстріляли густонаселений район Харкова. Загинули троє людей, поранено понад 20 (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Голова МІ6 вважає, що невдовзі сили росіян у війні вичерпаються

За його словами, після цього може початися контрнаступ. 

Голова МІ6 вважає, що невдовзі сили росіян у війні вичерпаються
Річард Мур
Фото: фокус

Голова британської розвідки MІ6 Річард Мур вважає, що сили Росії в Україні можуть невдовзі вичерпатися. 

Після того, як це відбудеться, в українських оборонців буде потенціал до контрнаступу. Таку точку зору Мур озвучив на Безпековому форумі в Аспені, пише Insider.

"Я думаю, вони ось-ось вичерпаються. Їм доведеться зробити оперативну паузу, і це дасть українцям можливість завдати удару у відповідь", – вважає він. 

Мур додав, що такий хід подій стане важливим нагадуванням для решти Європи, що Українці виграють війну.

"Тому що нас чекає досить важка зима", – заявив він, додавши про газовий тиск Росії. 

МІ6 або офіційно Таємна служба розвідки – це розвідувальна організація, що працює на британський уряд. 

Нагадаємо, за оцінкою розвідки Канади, через значні втрати живої сили в техніки армія окупанта, найімовірніше, більше не може досягнути своїх цілей в Україні. Через це Москва змінює стратегічні цілі. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також