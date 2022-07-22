Голова МІ6 вважає, що невдовзі сили росіян у війні вичерпаються

За його словами, після цього може початися контрнаступ.

Голова британської розвідки MІ6 Річард Мур вважає, що сили Росії в Україні можуть невдовзі вичерпатися.

Після того, як це відбудеться, в українських оборонців буде потенціал до контрнаступу. Таку точку зору Мур озвучив на Безпековому форумі в Аспені, пише Insider.

"Я думаю, вони ось-ось вичерпаються. Їм доведеться зробити оперативну паузу, і це дасть українцям можливість завдати удару у відповідь", – вважає він.

Мур додав, що такий хід подій стане важливим нагадуванням для решти Європи, що Українці виграють війну.

"Тому що нас чекає досить важка зима", – заявив він, додавши про газовий тиск Росії.

МІ6 або офіційно Таємна служба розвідки – це розвідувальна організація, що працює на британський уряд.

Нагадаємо, за оцінкою розвідки Канади, через значні втрати живої сили в техніки армія окупанта, найімовірніше, більше не може досягнути своїх цілей в Україні. Через це Москва змінює стратегічні цілі.