Як українські військові переходитимуть до цивільного життя, – представлено проєкт системи

Заступниця Міністра з питань цифрового розвитку Тетяна Калита представила проєкт системи переходу українських захисників від військової кар’єри до цивільного життя в умовах реформування державної ветеранської політики в Україні.
Презентація відбулася під час першого засідання Міжвідомчої робочої групи з питань розроблення та впровадження системи.
Калита підкреслила, що система має багато складових, серед яких – соціальна та медична підтримка, допомога у здобутті перекваліфікації.
“Місія сучасної системи полягає в супроводі військовослужбовця на державному рівні вже за рік до його звільнення. Цінності проекту системи переходу – це швидкість і гнучкість, партнерство і довіра, компетентність та ефективність. Основні наші завдання – це скоординувати діяльність сектору безпеки і оборони та відповідних міністерств, щоб створити умови для швидкої та якісної адаптації та інтеграції військових і ветеранів”, – зазначила вона.
Етапи переходу включають:
- роботу із захисниками та Захисницями, які ще служать (перший етап),
- отримання статусу ветерана військової служби або учасника бойових дій (другий етап),
- надання відповідних соціальних гарантій (третій етап).
Система передбачає максимальну цифровізацію всіх процесів, що відповідатиме вимогам безпеки та захисту персональних даних.
Наступне засідання Міжвідомчої комісії відбудеться у серпні.
Нагадаємо, у червні стало відомо, що Кабінет міністрів України розробить систему соціальних гарантій та підтримки українських захисників та захисниць.