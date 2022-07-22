Як українські військові переходитимуть до цивільного життя, – представлено проєкт системи

Відбулося перше засідання Міжвідомчої робочої групи з питань її розроблення та впровадження.

Заступниця Міністра з питань цифрового розвитку Тетяна Калита представила проєкт системи переходу українських захисників від військової кар’єри до цивільного життя в умовах реформування державної ветеранської політики в Україні.

Презентація відбулася під час першого засідання Міжвідомчої робочої групи з питань розроблення та впровадження системи.

Калита підкреслила, що система має багато складових, серед яких – соціальна та медична підтримка, допомога у здобутті перекваліфікації.

“Місія сучасної системи полягає в супроводі військовослужбовця на державному рівні вже за рік до його звільнення. Цінності проекту системи переходу – це швидкість і гнучкість, партнерство і довіра, компетентність та ефективність. Основні наші завдання – це скоординувати діяльність сектору безпеки і оборони та відповідних міністерств, щоб створити умови для швидкої та якісної адаптації та інтеграції військових і ветеранів”, – зазначила вона.

Етапи переходу включають:

роботу із захисниками та Захисницями, які ще служать (перший етап),

отримання статусу ветерана військової служби або учасника бойових дій (другий етап),

надання відповідних соціальних гарантій (третій етап).

Система передбачає максимальну цифровізацію всіх процесів, що відповідатиме вимогам безпеки та захисту персональних даних.

Наступне засідання Міжвідомчої комісії відбудеться у серпні.

Нагадаємо, у червні стало відомо, що Кабінет міністрів України розробить систему соціальних гарантій та підтримки українських захисників та захисниць.