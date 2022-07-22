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Російські окупанти обстріляли Нікополь

Про руйнування або жертви серед населення поки не повідомляється.

Російські окупанти обстріляли Нікополь
Ілюстративне фото обстрілів Нікополя
Фото: тг-канал Валентина Резніченка

Вночі 22 липня російські окупаційні війська знову обстріляли Нікополь у Дніпропетровській області

Про це повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко. 

“Знову обстріляно місто Нікополь!!!”, - написав Євтушенко. 

Він додав, що окупанти завдали чотири залпи РСЗВ по сплячому місту.

Трьома годинами раніше Євтушенко повідомляв, що на протилежному березі Каховського водосховища фіксується пересування важкої техніки, можливо, знову планується обстріл.

Він порадив містянам спати в коридорі, кімнатах, вікна яких не виходять до водосховища, або перебувати в бомбосховищі. 

Нагадаємо, в ніч на 20 липня росіяни обстріляли з ракетних систем залпового вогню "Град" житловий квартал Нікополя. Було випущено понад 30 реактивних снарядів. За попередніми даними, загинули дві людини, девʼять – поранені. 

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