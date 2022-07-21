Головне за день. Четвер, 21 липня

На завтра, 22 липня, в Стамбулі запланована церемонія підписання угоди про відвантаження українського зерна, повідомляє турецьке видання Yeni Safak.

Угоду підпишуть за участі представників України, Росії, а також президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана і Генсека ООН Антоніу Гутерреша.

Церемонія відбудеться в палаці Долмабахче, початок заплановано на 16.30.

Щоправда, наразі не зовсім зрозуміло, на яких умовах буде підписано угоду, принаймні Президент у своєму традиційному відеозверненні нічого про це не сказав.

Натомість Володимир Зеленський повідомив, що провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

"Заслухали доповіді керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова, також керівника Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка, Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного, міністра оборони Олексія Резнікова, а також міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського", - поінформував президент. Про що ще йшлося у зверненні – в нашій новині.

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що окупанти провалили декілька штурмів, у тому числі в напрямку Вуглегірської ТЕС і Бахмута.

На Слов’янському напрямку противник здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Долина, Богородичне, Гусарівка, Велика Комишуваха, Норцівка, Вірнопілля. Провів повітряну розвідку неподалік Дмитрівки та Вірнопілля.

Про ситуацію на інших напрямках – в новині.

Унаслідок ранкового обстрілу Харкова загинули троє людей, постраждали 23, зокрема одна дитина.

За уточненими даними, постраждали винятково цивільні люди і мирна інфраструктура: авто, торгівельні павільйони, житловий будинок, де на першому поверсі розташована стоматологічна клініка, громадський транспорт.

Кількість жертв ракетного удару росіян по Вінниці збільшилась до 26. У лікарні померла 20-річна Ольга Лисенко, яка внаслідок ракетної атаки отримала 98% опіків тіла.

"14 липня вона була на площі Перемоги о 10:40. Поверталась додому від стоматолога… 98% опіків… Світла пам’ять…, - написав у Telegram-каналі голова Вінницької ОВА Сергій Борзов. - Співчуття рідним і близьким".

Загинув ще один наш колега – журналіст видання про авто "InfoCar" Микола Рачок.

"З перших днів великої війни Коля пішов захищати країну. Занадто світла, занадто інтелігентна людина, без бойового досвіду, без якихось фізичних даних, без військової спеціальності. Але ніхто цьому не здивувався, бо знали Колю, знали, що він не може не піти за Україну. Не дивно, що одразу ж він отримав жартівливий позивний - Хлопчик", - написав у своєму Facebook головний редактор видання Павло Кашчук.

Нагадаємо, від початку повномасштабної російської агресії проти України загинули 32 журналісти.

Армія Росії ще не знищувала американські ракетні системи HIMARS, якими Збройні Сили України б'ють по то-пцілях у тилу окупантів.

Про це заявив на пресконференції після четвертої зустрічі "Рамштайн" генерал Марк Міллі – голова Комітету начальників штабів США.

Міллі зазначив, що, крім HIMARS від США, Україна отримує далекобійну артилерію і від інших країн, наприклад, від Великої Британії.

"На сьогодні ці системи не знищені росіянами, я стукаю по дереву щоразу, коли говорю щось подібне", – сказав він.

До слова, уже до кінця тижня в Україні буде 16 HIMARS - наша держава отримає найближчим часом ще 4 одиниці техніки до 12, які вже працюють проти окупантів.

Про це міністр оборони України Олексій Резніков розповів під час презентації нового модуля інформаційно-аналітичної системи Головного ситуаційного центру країни "СОТА" щодо постачання озброєння від країн-партнерів, передає кореспондент LB.

"Зараз у нас 12 одиниць. Насправді буде ще чотири. Це підтвердили в Рамштайні", — заявив Резніков.

Євросоюз запровадив деякі винятки із санкцій проти Росії.

У відповідній постанові Ради ЄС уточнюється порядок застосування санкцій ЄС проти РФ за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Постановою вносяться деякі винятки щодо заморожування активів або заборони з надання фондів для осіб та установ, що перебувають у санкційному переліку, з метою запобігання загрозам для здоров’я людей, для безпеки довкілля або для запобігання продовольчій небезпеці. Детальніше – в нашій новині.

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