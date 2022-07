​Євросоюз запровадив деякі винятки із санкцій проти Росії

В документі уточнюється порядок застосування санкцій ЄС проти РФ за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Текст постанови опублікований в Офіційному журналі ЄС 21 липня.

Постановою вносяться деякі винятки у порядку заморожування активів або заборони з надання фондів для осіб та установ, що знаходяться у санкційному переліку, з метою запобігання загрозам уникнення загроз для здоров’я людей, для безпеки довкілля або для запобігання продовольчій небезпеці.

У документі зазначається, що 21 липня 2022 року, Рада ЄС ухвалила рішення 2022/1272, яке представляє подальші винятки із заморожування активів та заборони на надання фондів та економічних ресурсів для визначених осіб та установ, з метою невідкладного запобігання або усунення подій, які можуть мати серйозні наслідки для здоров’я людей або для безпеки довкілля.

Резолюція надає винятки у заморожуванні активів та у забороні на надання фондів для певних банків, щоб уникнути продовольчої небезпеки у світі та запобігти перериванню каналів оплати за сільськогосподарську продукцію.

Згадані винятки внесені за спільної пропозиції високого представника ЄС та Європейської Комісії.

На цей час в Офіційному журналі ЄС не міститься переліку зазначених осіб та установ, для яких будуть застосовуватися наведені вище виключення із застосування санкцій.

Сьогодні ж в офіційному журналі ЄС оприлюднені регуляторні правила з імплементації рішення Ради ЄС 2022/1274, якими вводяться додаткові санкції проти представників сирійського режиму, які брали участь в російській агресії проти України.

“Сирійський режим надавав підтримку, включаючи військову підтримку, російській неспровокованій та невиправданій агресивній війні проти України. З огляду на серйозність ситуації, Рада ЄС дійшла висновку, що шість осіб та одна установа мають бути додані до переліку фізичних осіб та юридичних осіб, установ та закладів, які підпадають під дію Додатку 1 Регуляторних правил ЄС 269/2014”, − йдеться у резолюції.

До переліку внесені шість осіб із числа громадян Сирії та Лівії, які брали участь у діях проти України, у тому числі в загонах найманців так званої “ПВК Вагнера”, а також одна установа − Al-Sayyad Company for Guarding and Protection Services Ltd.

“Євросоюз залишається непохитним у підтримці суверенітету та територіальної цілісності України та продовжує засуджувати дії та політику, що підривають територіальну цілісність України”, − повідомляється у документі.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сьогодні підтвердила, що країни ЄС узгодили сьомий пакет санкцій проти РФ. Тиск на Росію в Єврокомісії обіцяють продовжувати стільки, скільки потрібно.