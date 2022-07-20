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Зеленський зустрівся з міністрами Австрії та Чехії

Він висловив вдячність обом державам за допомогу Україні під час повномасштабного вторгнення РФ, зокрема - прихисток для біженців та оборонну підтримку.

Зеленський зустрівся з міністрами Австрії та Чехії
Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з федеральним міністром європейських, інтеграційних та закордонних справ Австрії Александром Шалленбергом і міністром закордонних справ Чехії Яном Ліпавським.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Зеленський подякував міністрам обох держав за підтримку рішення про надання Україні статусу кандидата на вступ в Євросоюз. Він підкреслив, що наша держава виконає всі необхідні вимоги для набуття членства.

Президент додав, що в питанні вступу Україна розраховує на підтримку Чехії, яка головує в Раді Європейського Союзу.

Також Зеленський висловив вдячність обом державам за допомогу Україні під час повномасштабного вторгнення РФ, зокрема - прихисток для біженців та оборонну підтримку.

"Я хотів би подякувати за ставлення ваших суспільств і урядів до підтримки наших людей, українців, особливо вимушено переміщених осіб, жінок і дітей. Вдячний вам за той теплий прийом і допомогу їм", – сказав глава держави.

Зеленський відзначив гуманітарну допомогу Австрії, яка надала Україні автомобілі екстреної медичної допомоги та пожежного транспорту.

Нагадаємо, сьогодні з візитом в Україну прибули міністри закордонних справ Чехії та Австрії. Вони також відвідали Ірпінь та Гостомель. 

У червні австрійська делегація відвідала Київщину. Під час зустрічі з керівництвом області іноземні партнери обговорили механізм покращення співпраці у двох важливих напрямках: участь Австрії у проєктах, які забезпечать відбудову найбільш пошкоджених інфраструктурних обʼєктів Київщини, а також надання техніки для забезпечення роботи медичної та рятувальної служб.

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