Генпрокурором може стати "слуга народу" Костін, а головою СБУ – Малюк, – нардеп

Наступного тижня Верховна Рада призначить нових очільників Офісу генерального прокурора та Служби безпеки України.

Про це написав у Telegram-каналі нардеп фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Декілька джерел зі "Слуги народу" назвали ймовірних нових керівників силових відомств.

"На наступному тижні та найближчому пленарному засіданні буде призначено і нового Голову СБУ і нового генпрокурора України. Перші питання порядку денного. Можливі і інші кадрові зміни", – зазначив нардеп.

Інший співрозмовник з фракції підтвердив цю інформацію.

Фото: Цензор Василь Малюк

"Наступного тижня у нас буде два засідання. На першому засіданні заплановані кадрові питання. Призначення Голови СБУ та Прокурора. Буде Малюк (наразі призначений Президентом в.о. Голови СБУ). Та Прокурор – Андрій Костін (член фракції «Слуга народу» та голова Комітету Верховної Ради України з питань правової політики)", – розповів депутат.

Ще один парламентарій зі "Слуги" додав, що "по прокурору питання остаточно не вирішене".

"Але кандидатура Костіна – це дуже гарний варіант. Малюк – це точно, а от по прокурору – поки не ясно, – сказав він.

Фото: zn.ua Андрій Костін

Ще один співрозмовник анонсував засідання профільних комітетів (по нацбезпеці та правоохоронного), де мають заслухати кандидатів перед голосуванням. Він же наголосив, що "на найближчому засіданні кадрових питань у Кабміні не планується. Може, будуть питання по комітетам. Це логічно, якщо Костін залишить правовий комітет".

"Крім Малюка ніхто і не претендував, а по Костіну – найбільш вірогідно, бо це найпростіше буде проголосувати", – підтвердило також джерело з політради "Слуги народу".

Учора голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував призначення нових голів СБУ та Офісу генпрокурора протягом 10 днів.

Нагадаємо, 17 липня президент Володимир Зеленський відсторонив від посади генпрокурорку Ірину Венедіктову. Виконання обов’язків генпрокурора покладено на Олексія Симоненка.

Також Зеленський усунув з посади голову СБУ Івана Баканова за статтею 47 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України (Невиконання (неналежне виконання) службових обов'язків, що призвело до людських жертв чи інших тяжких наслідків або створило загрозу настанню таких наслідків. Виконувати обов’язки голови СБУ буде перший заступник Баканова Василь Малюк.

Докладніше про це читайте в матеріалі шеф-редакторки LB.ua Соні Кошкіної "Двоє на вихід".

19 липня Верховна Рада погодилась звільнити Венедіктову та Баканова.