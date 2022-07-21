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У наступні десять днів призначать нового генпрокурора, − Арахамія

Призначення нового генерального прокурора очікується протягом найближчих десяти днів.

У наступні десять днів призначать нового генпрокурора, − Арахамія
Фото: ukrinform.ua

Його першим та головним завданням має стати призначення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про це повідомив у Telegram голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Його першим і найголовнішим завданням має стати призначення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, як цього вимагає президент України. А для того, щоби з цим питанням не було жодних затримок, хочу звернутися до Конкурсної комісії з обрання керівника САП із проханням завершити усі необхідні процедури в 10-денний строк", − йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Верховна Рада 19 липня підтримала подання президента Володимира Зеленського та дала згоду на звільнення Ірини Венедіктової з посади генерального прокурора України.

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