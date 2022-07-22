На Київщині хочуть створити мистецьку резиденцію імені Марії Примаченко

Про строки його створення влада не повідомляє.

Влада Київщини планує створити в Іванкові мистецьку резиденцію імені Марії Примаченко.

Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

“Про історико-краєзнавчий музей в Іванкові, певно, вже знає весь світ. Його знищили рашисти під час бойових дій. Від будівлі не залишилося майже нічого. Місцеві, ризикуючи власним життям, під обстрілами та ракетними ударами врятували колекцію картин Марії Примаченко, що зберігалася в музеї”, - розповів Кулеба.

Він додав, що влада хоче перетворити Іванків у справжній культурний центр.

Нагадаємо, Іванківський музей в першу чергу внесли в список об’єктів для відбудови, Мінкульт шукає міжнародних партнерів, які візьмуть об'єкт під свій патронаж для відбудови.

Раніше повідомлялось, що у смт Іванків Київської області згорів історико-краєзнавчий музей, де зберігались роботи художниці Марії Примаченко.