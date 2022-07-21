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Оприлюднено підсумки опитування в Дії щодо зміни герба на монументі Батьківщини-матері

Участь у опитуванні взяло близько 780 тис. людей.

Оприлюднено підсумки опитування в Дії щодо зміни герба на монументі Батьківщини-матері
"Батьківщина-Мати"
Фото: mkip.gov.ua

В опитуванні щодо зміни герба на монументі Батьківщини-матері в Дії взяло участь близько 780 тис. людей.

Про це повідомив Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко у Telegram.

85% відсотків проголосували за заміну гербу СРСР на тризуб.

Фото: ТГ Олександра Ткаченка

"Ми могли все зробити без консультацій з громадськістю. Зробити на свій розсуд. Але я впевнений, що діалог з суспільством - вкрай важливий. Його треба ініціювати по таких питаннях, тим паче коли нам це нічого не коштує. Мова не йде сьогодні про те, щоб повністю демонтувати монумент, тому що це точно не на часі через величезні кошти, яких потребує цей процес", – написав міністр культури.

Ткаченко подякував за взаємодію та зазначив, що також проголосував за заміну старого гербу на тризуб.

"Продовжуємо працювати над трансформацією монументу – його переосмисленням та технічними змінами", – резюмував своє повідомлення очільник Мінкульту.

Раніше 59% учасників опитування в Дії висловилися за право українців вільно носити пістолети.

Також, рішенням Мінкульту, столичний театр Лесі Українки більше не є театром російської драми.

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