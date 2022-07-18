В рамках проєкту солідарності з Україною Ален Делон прочитав вірші Тараса Шевченка

Посольство України у Франції спільно з журналістською командою Cyril Viguier запустили проект солідарності з Україною. В рамках цього проєкту Ален Делон читає вірші Тараса Шевченка.

Про це повідомила пресслужба посольства України у Франції.

“Тішимося, що стали свідками цього історичного запису у Парижі. Незабаром широкий загал у Франції та далеко за її межами побачить результати цієї франко-української культурної колаборації”, - йдеться у повідомленні.

В посольстві зазначили, що будуть раді вітати Делона з візитом у Культурному центрі України у Франції, який колись був його паризькою резиденцією.

Нагадаємо, у Франції під час відзначення Дня взяття Бастилії Ейфелеву вежу підсвітили кольорами українського прапора.