14 липня, у день Національного свята Французької Республіки, посол Франції в Україні Етьєн де Понсен вручив орден Почесного легіону Ліні Костенко – поетесі, яка є ключовою фігурою української літератури ХХ століття. Активна учасниця руху дисидентів-шістдесятників, вона відкрито ставала на захист переслідуваних українських митців, а пізніше, вже в дуже поважному віці, підтримувала мітингувальників під час Помаранчевої революції та Революції Гідності, виступала перед українськими солдатами на східному фронті. Вона є лауреаткою Шевченківської премії (за роман у віршах “Маруся Чурай”) та почесною професоркою Києво-Могилянської Академії. Застосоване щодо неї пафосне словосполучення “моральний авторитет нації” не виглядає пафосним.

На церемонії у Посольстві Франції в Україні пан Етьєн де Понсен вручив Ліні Костенко відзнаку Кавалера ордена Почесного Легіону. "Для мене велика честь вручити Орден Почесного легіону видатній українській поетесі та письменниці Ліні Костенко 14 липня, у день нашого Національного свята. Коли я зробив офіційну пропозицію президентові Республіки представити пані Ліну Костенко до високої нагороди, я не міг собі уявити, що це нагородження відбудеться під час війни. Але у контексті російської агресії, жертвою якої стала Україна, вручення цієї нагороди стає ще вагомішим", — зазначив посол.

Фото: Макс Требухов

"Пані Костенко, якщо навести три слова, якими можна було би вас охарактеризувати, то я відзначив би такі: рішучість, сміливість і бажання, незважаючи ні на що, залишатися вільною. Ці три слова, на мою думку, найкраще характеризують ваш життєвий шлях. Ваша громадянська активність завжди була однією з ваших визначальних рис, поруч із вашим величезним талантом поетеси та письменниці. Але саме вашу мужність, вашу рішучість і громадянську позицію ми хочемо сьогодні відзначити", — наголосив дипломат.

Орден Почесного легіону є найвищою нагородою у Франції, її присуджує президент країни за військові або цивільні заслуги. Іноземців нагороджують цією відзнакою у випадку, якщо вони служать Франції або проголошеним нею ідеалам. Серед українців, які раніше отримали цю відзнаку, були антрополог та етнограф Федір Вовк, хімік та імунолог Петро Грабар, митрополит Борис Гудзяк, художник Микола Кричевський, артист балету та хореограф Серж Лифар.

Приймаючи орден, Ліна Костенко зізналася, що вручення нагороди стало для неї цілковитою несподіванкою. “Це було зовсім несподівано для мене, адже я належу до всесвітньо невідомої літератури”, — пожартувала поетеса.

Фото: Макс Требухов

“Пан посол слушно зауважив, я справді люблю Францію. У мене є і вірші про Францію. Навіть у ті страшні, тоталітарні часи, я завжди душею бувала у Франції. У мене таке відчуття, що я побувала у Франції, навіть крізь залізну завісу», — додала вона. Також письменниця повідомила, що зараз завершує роботу над новим романом, в якому є багато французьких героїв, оскільки роман стосується історії Одеси, до розбудови якої багато доклалися саме французи.

"Коли мене звинувачували в антирадянській творчості та викликали на розправу, я їм просто процитувала Камю – що світ поділяється на чуму та її жертв, і мій вибір – не стати на бік чуми. Це взагалі був девіз шістдесятників – не стати на бік чуми, а тепер це вже альтернатива для всього людства, тому що вібріони чуми нікуди не зникли, як і передбачав Камю, і ці вібріони росли, наливалися люттю і зараз обрушилися на Україну у формі найпотворнішої війни", — розповіла Ліна Костенко.

Фото: Макс Требухов

"Орден Почесного легіону — це лицарський орден і отримати його — це велика честь... Я відмовляюсь від усіх звань і політичної біжутерії, але цей орден приймаю з великою вдячністю і присвячую його нашим воїнам, бо то є наш найпочесніший Легіон", — сказала поетеса.

Нагадаємо, у 2005 році Ліна Костенко відмовилась від звання “Герой України”, а в 2012 році не прийняла нагороду “Золотий письменник України”.

У церемонії нагородження також взяв участь мер Києва Віталій Кличко. "Сьогодні ви надихаєте нас на боротьбу і, ключове, ніколи не опускати руки. Ця нагорода — чергове визнання вашої творчості, вашого міжнародного авторитету. Це великий для нас усіх, українців, приклад, що за мрії, принципи, свої цінності людина повинна завжди боротися", — сказав мер.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Останніми роками Ліна Костенко не з’являється не публіці. “Письменник має писати, а не говорити,” — каже вона. Письменниця живе у Києві, працює над завершенням роману та планує наступний роман. Зараз їй 92 роки.