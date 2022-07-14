Піксель – це розлючена вишиванка, або перспективний план для української моди

Це не перший, не другий і навіть не третій випадок, коли велика мода згадує про Україну – або просто про етнічну вишивку для урізноманітнення сезонних колекцій. Причин для цього може бути дві: чи якісь вагомі українські події, чи внутрішня логіка світової моди.

Не вщухають баталії навкруги двох «проявлень України в моді» – колекції Dior haute couture 2022, для показу якої були використані малюнки української художниці Олесі Трофименко, та капсульної колекції Vita Kin для Gucci . Лунають фрази «українська колекція» і, звичайно, класичне «підкорили світовий подіум».

Фото: Gucci Vita Kin x Gucci Vault Фото: Gucci Vita Kin x Gucci Vault Фото: Gucci Vita Kin x Gucci Vault Фото: Gucci Vita Kin x Gucci Vault Фото: Gucci Vita Kin x Gucci Vault Фото: Gucci Vita Kin x Gucci Vault Фото: Gucci Vita Kin x Gucci Vault

Прикладів згадок про Україну з першої причини вдосталь, починаючи з колекції Jean Paul Gaultier, яку він створив в далекому 2005 році після відвідування в Києві Євробачення, яке Україна виграла на хвилі Помаранчевої революції. З того часу, кожного разу після наших революцій світ (і світ моди також) згадував про Україну. Втім, декор, схожий на українські вишивки, з’являється і між революціями, як-от в колекції Valentino resort 2017 – просто тому, що це красиво. Це не обов’язково були суто українські мотиви, адже вишивка (і вишиванки) присутні в традиційному костюмі різних народів – від білорусів до румунів. Але українцям, звісно, хочеться бачити в цих мотивах саме нашу, українську вишиванку.

Та навіть якби наші вишиванки як джерело натхнення були офіційно задокументовані в релізах, це не було би «підкоренням подіумів». Адже, за допомогою декоративних елементів, що є українськими або схожими на такі, міжнародна модна індустрія створює потрібні їй колекції – зі своєю естетикою, силуетами, ідеями. Колекції, в яких нема нічого українського, навіть якщо вони з вишитих тканин.

Фото: EPA/UPG Колекція Dior haute couture 2022 Фото: EPA/UPG Колекція Dior haute couture 2022 Фото: EPA/UPG Колекція Dior haute couture 2022

Наша традиція вишиванки тут схожа на експорт ліса-кругляка: продаж сировини, яку обробить хтось інший, виготовить із неї вироби і тим додасть деревині вартість. Продавати ліс-кругляк – це швидко, це не потребує інтелектуальних вкладень. А щоб продавати предмети переробки, треб вкласти гроші, час та інтелектуальні зусилля. Але ж експортувати ліс-кругляк – це за безцінь продавати свою країну, її багатства. А торгувати переробленою деревиною – це збагачувати свою державу і, до того ж, додавати нові сенси в світову економіку.

І тут постає питання сенсів: який бренд країни в загальному розумінні ми можемо запропонувати світу? Якщо повернутись до сфери моди, в сучасному світі, за великим рахунком, є 5 стилів. Це – 5 мега-брендів, 5 способів самопрезентації, які продаються і мають попит. Французька розкіш, італійська сексуальність, британська екстравагантніть, американська практичність та японська концептуальність. Це все, більше нема, весь сучасний світ моди обертається навкруги цих пропозицій і обігрує їх на всі лади.

Фото: vogue.ua Колекція Valentino Resort 2017 Фото: vogue.ua Колекція Valentino Resort 2017 Фото: vogue.ua Колекція Valentino Resort 2017 Фото: vogue.ua Колекція Valentino Resort 2017 Фото: vogue.ua Колекція Valentino Resort 2017 Фото: vogue.ua Колекція Valentino Resort 2017 Фото: vogue.ua Колекція Valentino Resort 2017

Якщо придивитись, тут є дві новини: погана і гарна. Погана в тому, що, здається, ці мегастилі вже вичерпали всі можливі варіанти потрібного. А гарна – це те, що два з них, американський та японський, постали відносно нещодавно, просто на очах одного покоління. А отже, це шлях, який можна відтворити. Причому, якщо американський стиль в останні роки просто шалено підтримується модною індустрією США і її величезними грошима, то японський стиль свого часу постав при відносно малій підтримці – просто за рахунок свого революційного змісту.

Що тут скажеш? Перша теоретична можливість запропонувати світові новий бренд у нас з’явилась в 2004-му – але тоді ми ще абсолютно не усвідомлювали себе. Наробили помаранчевих шаликів, та й повсе. Другий підхід стався в 2014-му – і це вже було потужно. Досить сказати, що підлітки в провінційних школах США носили тоді бейсболки з українським прапором – БО ЦЕ КРУТО. Здавалося, що ось він, прорив, що починається новий етап. На європейських та американських подіумах з’явились тоді наші Anton Beiinskiy, Anna K, Paskal, Anna October, Litkovskaya, Bevza, Ksenia Schnaider.

Фото: vogue.ua Cвітлана Бевза (у центрі) з колекцією BEVZA осінь-зима 2014/15

Але українські дизайнери, яких винесло на паризькі подіуми хвилею революції, використали цей поштовх, щоб увійти в ринок. Тобто, вони не пропонували нові сенси, а повторювали вже існуючі. Вочевидь, бренду «Україна» тоді вистачило лише на те, щоб докинути до міжнародної модної індустрії кількох дизайнерів – але не вистачило для створення власного стилю. Навіть всередині країни, попри вибуховий зріст індустрії, не склалося питомо української моди – хоча й з’явились чудові зразки нового стилю, як-от капсульна колекція Ksenia Schnaider 2015 року з пікселізованим українським орнаментом.

Нині ж все може бути по-іншому. Бренд України в світі нарешті існує, і він написаний кров’ю. Україна – це країна сміливих вільних людей, які виборюють право на власне життя в своїй державі. Це надсучасна країна, люди якої миттєво вчаться, знаходять нові шляхи, ламають звичні уявлення, роблять неможливе і перемагають у, здається, безнадійних обставинах. Це країна людей, що боряться і не здаються.

Фото: fw-daily.com KSENIASCHNAIDER піксельні плаття

Це – потужний бренд, і тепер наше завдання в тому, щоб просто навчитись переказувати його різними мовами: мовою поп-музики, візуального мистецтва, кіно, літератури. І, звісно, моди. Ми вже можемо подумки побачити її загальні риси: сучасна, європейська, смілива, з гумором – тобто, питомо українська.

Звісно, це все буде не сьогодні, а, скоріше, після війни: мода потребує миру і вільних грошей. Та вже сьогодні можна роздивлятись риси нового стилю – наприклад, в дизайні патріотичних футболок. Але ми ще дочекаємось і якісно нових, суто дизайнерських рішень, де наші традиції поєднаються з тим, ким ми відчуваємо себе сьогодні. – недаремно військовий піксель в нас жартома називають розлюченою вишиванкою. І саме це, а не схожа на українську вишивка в колекціях іноземних брендів, стане справжнім «підкоренням світового подіуму», що б ми не розуміли під цією фразою.