Єврокомісія оштрафувала три преміум-бренди через фіксовані ціни

Європейська комісія заявила про штрафні санкції проти трьох відомих брендів модного одягу та аксесуарів на суму 157 мільйонів євро через порушення правил чесної конкуренції.

Як пише Deutsche Welle, модні доми Gucci, Chloe та Loewe не дозволяли торговельним мережам, з якими співпрацюють, встановлювати на товари власні онлайн та офлайн роздрібні ціни. Це призводило до обмеження вибору для покупців та штучного створення вищого цінового рівня.

Єврокомісія дійшла висновку, що бренди порушили європейське законодавство, втрутившись у комерційну стратегію продавців, нав'язавши їм мінімальні цінові рамки, обмеживши можливі знижки та змусивши проводити розпродажі лише у визначені часові проміжки.

Французька компанія Kering, якій належить дім Gucci, заявила, що сприяла європейським чиновникам у розслідуванні їхньої справи та вже передбачила виплату штрафу у своїх фінансових документах.