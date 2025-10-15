Зимова кампанія України
Зимова кампанія України
Дівчинка, що вижила під час авіатрощі гелікоптера ДСНС у Броварах, продовжує лікування після важких опіків
Дівчинка, що вижила під час авіатрощі гелікоптера ДСНС у Броварах, продовжує лікування після важких опіків
До Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
ФотоДо Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
ВідеоСадовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Джерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
ЕксклюзивДжерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
У Львові затримали росіянина, який вступив добровольцем у Сили оборони і міг шпигувати для ворога
ФотоУ Львові затримали росіянина, який вступив добровольцем у Сили оборони і міг шпигувати для ворога
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
ГоловнаСвіт

Єврокомісія оштрафувала три преміум-бренди через фіксовані ціни

Модні будинки порушили антимонопольні правила ЄС.

Єврокомісія оштрафувала три преміум-бренди через фіксовані ціни
Gucci
Фото: EPA/UPG

Європейська комісія заявила про штрафні санкції проти трьох відомих брендів модного одягу та аксесуарів на суму 157 мільйонів євро через порушення правил чесної конкуренції.

Як пише Deutsche Welle, модні доми Gucci, Chloe та Loewe не дозволяли торговельним мережам, з якими співпрацюють, встановлювати на товари власні онлайн та офлайн роздрібні ціни. Це призводило до обмеження вибору для покупців та штучного створення вищого цінового рівня.

Єврокомісія дійшла висновку, що бренди порушили європейське законодавство, втрутившись у комерційну стратегію продавців, нав'язавши їм мінімальні цінові рамки, обмеживши можливі знижки та змусивши проводити розпродажі лише у визначені часові проміжки.

Французька компанія Kering, якій належить дім Gucci, заявила, що сприяла європейським чиновникам у розслідуванні їхньої справи та вже передбачила виплату штрафу у своїх фінансових документах.  
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies