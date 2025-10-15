Джерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
ЕксклюзивДжерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
Дівчинка, що вижила під час авіатрощі гелікоптера ДСНС у Броварах, продовжує лікування після важких опіків
Дівчинка, що вижила під час авіатрощі гелікоптера ДСНС у Броварах, продовжує лікування після важких опіків
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
До Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
ФотоДо Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
ВідеоСадовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Зимова кампанія України
Зимова кампанія України
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
ГоловнаСвіт

Британія запровадила додаткові санкції проти енергетичного сектора РФ

Під санкції потрапили нафтові компанії Росії, їхні міжнародні партнери та "тіньовий флот".

Британія запровадила додаткові санкції проти енергетичного сектора РФ
Фото: rada.gov.ua

Британія оголосила про запровадження 90 нових санкцій, спрямованих на енергетичний сектор Росії. Під обмеження потрапили найбільші нафтові компанії, їхні міжнародні партнери та "тіньовий флот".

Про це ідеться на сайті уряду Великої Британії. 

Санкції були представлені міністеркою закордонних справ Іветт Купер у парламенті та підтримані канцлеркою Рейчел Рівз під час її візиту до Вашингтона для переговорів із міжнародними партнерами.

За даними уряду, нові заходи мають на меті "вилучити російську нафту з ринку" та перекрити фінансові потоки, які Кремль спрямовує на продовження війни проти України.

Під обмеження потрапили:

  • дві найбільші енергетичні компанії РФ — "Роснефть" і "Лукойл";
  • 44 танкери "тіньового флоту", що транспортують російську нафту в обхід попередніх санкцій;
  • чотири нафтові термінали в Китаї;
  • індійська компанія Nayara Energy Limited, яка лише у 2024 році імпортувала російської нафти на понад 5 мільярдів доларів.

Як зазначається, "Роснефть" забезпечує майже половину всього видобутку нафти в Росії та 6% на світовому ринку.

Таким чином, під британськими обмеженнями нині перебувають усі чотири ключові нафтові гіганти РФ, оскільки ще в січні 2025 року санкції були запроваджені проти "Газпром нафти" та "Сургутнефтегазу".
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies