Британія запровадила додаткові санкції проти енергетичного сектора РФ

Під санкції потрапили нафтові компанії Росії, їхні міжнародні партнери та "тіньовий флот".

Британія оголосила про запровадження 90 нових санкцій, спрямованих на енергетичний сектор Росії. Під обмеження потрапили найбільші нафтові компанії, їхні міжнародні партнери та "тіньовий флот".

Про це ідеться на сайті уряду Великої Британії.

Санкції були представлені міністеркою закордонних справ Іветт Купер у парламенті та підтримані канцлеркою Рейчел Рівз під час її візиту до Вашингтона для переговорів із міжнародними партнерами.

За даними уряду, нові заходи мають на меті "вилучити російську нафту з ринку" та перекрити фінансові потоки, які Кремль спрямовує на продовження війни проти України.

Під обмеження потрапили:

дві найбільші енергетичні компанії РФ — "Роснефть" і "Лукойл";

44 танкери "тіньового флоту", що транспортують російську нафту в обхід попередніх санкцій;

чотири нафтові термінали в Китаї;

індійська компанія Nayara Energy Limited, яка лише у 2024 році імпортувала російської нафти на понад 5 мільярдів доларів.

Як зазначається, "Роснефть" забезпечує майже половину всього видобутку нафти в Росії та 6% на світовому ринку.

Таким чином, під британськими обмеженнями нині перебувають усі чотири ключові нафтові гіганти РФ, оскільки ще в січні 2025 року санкції були запроваджені проти "Газпром нафти" та "Сургутнефтегазу".