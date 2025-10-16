Естонія залишить закритим рух через ділянку дороги, що проходить територією Росії

Нова об’їзна дорога має бути готова через кілька місяців.

Естонський уряд вирішив не відновлювати рух через так званий Саатсеський чобіт — ділянку дороги, що проходить територією Росії, пише ERR.

Як заявив естонський прем’єр-міністр Крістен Міхал на урядовій пресконференції, жоден естонець не повинен користуватися територією РФ для пересування, оскільки це становить ризик для безпеки.

“З огляду на оцінку ризиків ці дороги залишаться закритими. Проїзд через Російську Федерацію пов’язаний із небезпекою, активність Росії зросла, і стару угоду про транзит без зупинок більше неможливо виконати, якщо там перебувають озброєні люди”, — сказав Міхал.

За його словами, нова об’їзна дорога має бути готова через кілька місяців. Тимчасову дорогу, яку вже використовують, розширять і поліпшать. Водночас уряд вирішив не проводити повну екологічну оцінку при будівництві нової траси — її замінить скорочена оцінка Natura, щоб пришвидшити процес.

“Це рішення ухвалено з міркувань безпеки. Нова дорога повинна бути готова до осені 2026 року”, — зазначив прем’єр.

Міхал додав, що держава розглядає додаткові заходи підтримки місцевих мешканців, насамперед у сфері громадського транспорту.