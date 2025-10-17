У Польщі зросла кількість шлюбів між українцями та поляками

У Польщі зафіксували рекордну кількість шлюбів між поляками та українцями.
Про це повідомило Польського радіо для України.
За даними Головного управління статистики, у 2024 році було зареєстровано 5359 шлюбів за участю громадян України, з яких 2556 - між українками та поляками. Для порівняння: у 2023 році таких шлюбів було 2213, а у 2015 році - лише 715.
Переважна більшість нових союзів - це шлюби польських чоловіків з українками (2021 випадок). Лише у 535 випадках жінки-польки виходили заміж за українців.
Дослідники відзначають, що така тенденція є природною: коли перебування за кордоном стає тривалішим, люди прагнуть "нормалізувати життя" і легалізувати свої стосунки.
- Нагадаємо, що в Україні від початку 2025 року і станом на кінець липня одружилося майже 69 тисяч пар, з них 14 тис. 411 - у Києві.
- Крім того, за рік існування послуги “Шлюб онлайн” у застосунку "Дія" одружилися по відеозв'язку понад 14 тисяч пар. Щомісяця кількість шлюбів онлайн збільшується.