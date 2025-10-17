У Польщі зросла кількість шлюбів між українцями та поляками

У 2024 році було зареєстровано 5359 шлюбів за участю громадян України, 2023 році таких шлюбів було 2213.

У Польщі зафіксували рекордну кількість шлюбів між поляками та українцями.

Про це повідомило Польського радіо для України.

За даними Головного управління статистики, у 2024 році було зареєстровано 5359 шлюбів за участю громадян України, з яких 2556 - між українками та поляками. Для порівняння: у 2023 році таких шлюбів було 2213, а у 2015 році - лише 715.

Переважна більшість нових союзів - це шлюби польських чоловіків з українками (2021 випадок). Лише у 535 випадках жінки-польки виходили заміж за українців.

Дослідники відзначають, що така тенденція є природною: коли перебування за кордоном стає тривалішим, люди прагнуть "нормалізувати життя" і легалізувати свої стосунки.