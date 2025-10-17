У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
ВідеоСадовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Зимова кампанія України
Зимова кампанія України
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Джерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
ЕксклюзивДжерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
ГоловнаСвіт

У Польщі зросла кількість шлюбів між українцями та поляками

У 2024 році було зареєстровано 5359 шлюбів за участю громадян України, 2023 році таких шлюбів було 2213. 

У Польщі зросла кількість шлюбів між українцями та поляками
Фото: realconsult.pl

У Польщі зафіксували рекордну кількість шлюбів між поляками та українцями. 

Про це повідомило Польського радіо для України. 

За даними Головного управління статистики, у 2024 році було зареєстровано 5359 шлюбів за участю громадян України, з яких 2556 - між українками та поляками. Для порівняння: у 2023 році таких шлюбів було 2213, а у 2015 році - лише 715.

Переважна більшість нових союзів - це шлюби польських чоловіків з українками (2021 випадок). Лише у 535 випадках жінки-польки виходили заміж за українців.

Дослідники відзначають, що така тенденція є природною: коли перебування за кордоном стає тривалішим, люди прагнуть "нормалізувати життя" і легалізувати свої стосунки.
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies