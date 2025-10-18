У Великобританії ув'язнили трьох неонацистів за планування нападів на мечеті та синагоги

Вони готували теракт, коли їх заарештували в лютому 2024 року.

Трьох британських праворадикальних екстремістів засудили до 8, 10 та 11 років ув'язнення за планування нападу на мечеті або синагоги.

Про це повідомляє Reuters.

Правоохоронці зазначили, що 25-річний Броган Стюарт, 26-річний Марко Пітцетта та 35-річний Крістофер Рінгроуз готували теракт, коли їх заарештували в лютому 2024 року.

Чоловікам також було пред'явлено звинувачення за двома пунктами звинувачення у зборі інформації, яка може бути корисною для того, хто готує теракт.

Рінгроузу було пред'явлено звинувачення у виготовленні компонента для вогнепальної зброї, надрукованої на 3D-принтері.

В прокуратурі зазначили, що обвинувачені висловлювали захоплення Адольфом Гітлером та виконавцями сумнозвісних терористичних атак, а також ненависть до небілих людей, особливо мусульман та іммігрантів.

“Вони вважали, що незабаром настане час, коли між білими та іншими расами розпочнеться расова війна”, – повідомили в прокуратурі.

Хоча підсудні не визнали себе винними, присяжні Королівського суду Шеффілда визнали їх винними у всіх пунктах звинувачення.