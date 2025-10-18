CNN: посадовці Трампа обговорюють можливість зустрічі президента США з лідером Північної Кореї

Водночас між Вашингтоном і Пхеньяном не було жодного спілкування, як це було під час першого терміну Трампа.

Ляльки Кім Чен Ина та Дональда Трампа на виставці в Італії

Посадовці адміністрації президента США Дональда Трампа приватно обговорювали можливість зустрічі Трампа і лідера Північної Кореї Кім Чен Ина під час візиту американського лідера до Азії в листопаді.

Про це пише CNN з посиланням на джерела.

За їхніми словами, посадовці ще не провели жодного серйозного логістичного планування, необхідного для організації такого візиту. Між Вашингтоном і Пхеньяном не було жодного спілкування, як це було під час першого терміну Трампа.

Зазначається, що спроба Трампа відновити комунікацію з очільником КНДР на початку цього року не мала успіху, оскільки Північна Корея відмовилася прийняти його лист.

Щодо майбутньої поїздки, Білий дім натомість набагато більше зосереджений на організації зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном на тлі ескалації торговельної напруги між США та Китаєм.

Але Трамп публічно та приватно висловлював бажання зустрітися зі своїм північнокорейським колегою, і посадовці залишили двері відкритими для зустрічі, підкреслюють джерела. Під час першої каденції Трампа чиновники організували рукостискання політиків у демілітаризованій зоні менше ніж за 48 годин після того, як Трамп опублікував у "Твіттері" запрошення на зустріч. Це приклад того, як швидко все може змінитися, зазначають джерела.