Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
ВідеоСадовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Дівчинка, що вижила під час авіатрощі гелікоптера ДСНС у Броварах, продовжує лікування після важких опіків
Дівчинка, що вижила під час авіатрощі гелікоптера ДСНС у Броварах, продовжує лікування після важких опіків
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
ГоловнаСвіт

CNN: посадовці Трампа обговорюють можливість зустрічі президента США з лідером Північної Кореї

Водночас між Вашингтоном і Пхеньяном не було жодного спілкування, як це було під час першого терміну Трампа. 

CNN: посадовці Трампа обговорюють можливість зустрічі президента США з лідером Північної Кореї
Ляльки Кім Чен Ина та Дональда Трампа на виставці в Італії
Фото: EPA/UPG

Посадовці адміністрації президента США Дональда Трампа приватно обговорювали можливість зустрічі Трампа і лідера Північної Кореї Кім Чен Ина під час візиту американського лідера до Азії в листопаді.

Про це пише CNN з посиланням на джерела.

За їхніми словами, посадовці ще не провели жодного серйозного логістичного планування, необхідного для організації такого візиту. Між Вашингтоном і Пхеньяном не було жодного спілкування, як це було під час першого терміну Трампа. 

Зазначається, що спроба Трампа відновити комунікацію з очільником КНДР на початку цього року не мала успіху, оскільки Північна Корея відмовилася прийняти його лист.

Щодо майбутньої поїздки, Білий дім натомість набагато більше зосереджений на організації зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном на тлі ескалації торговельної напруги між США та Китаєм.

Але Трамп публічно та приватно висловлював бажання зустрітися зі своїм північнокорейським колегою, і посадовці залишили двері відкритими для зустрічі, підкреслюють джерела. Під час першої каденції Трампа чиновники організували рукостискання політиків у демілітаризованій зоні менше ніж за 48 годин після того, як Трамп опублікував у "Твіттері" запрошення на зустріч. Це приклад того, як швидко все може змінитися, зазначають джерела.
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies