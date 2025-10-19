Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
ВідеоСадовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
ГоловнаСвіт

Новий постпред України при Раді Європи Точицький прибув до Страсбурга

"Напередодні поїздки обговорили з головою МЗС Сибігою міжурядовий трек, який ухвалює рішення, що безпосередньо впливають на життя людей у воєнний час".

Новий постпред України при Раді Європи Точицький прибув до Страсбурга

Постійний представник України при Раді Європи Микола Точицький прибув до Страсбурга, де знаходиться штаб-квартира організації.

Про це він повідомив у фейсбуці.

"Напередодні поїздки обговорили з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою міжурядовий трек, який ухвалює рішення, що безпосередньо впливають на життя людей у воєнний час: захист прав постраждалих, просування реформ, створення міжнародних механізмів відповідальності за агресію, повернення українських дітей, в яких дипломатична команда президента Зеленського на напрямку РЄ досягає чітких результатів", - написав Точицький. 

Він зазначив, що основним покликанням Ради Європи, створеної у 1949 році, є створення передумов задля уникнення війни у майбутньому. 

"Цілком очевидно, що держави-члени Ради Європи продовжуватимуть докладати зусиль задля встановлення справедливого миру в Україні. Завдання, поставлені главою держави, міністром закордонних справ, залишаються незмінними, - продовжити системну роботу України в цій Організації, яка від перших днів повномасштабної війни послідовно підтримує нашу державу", - наголосив Точицький.

  • 20 серпня президент Володимир Зеленський призначив Точицького на посаду постійного представника України при Раді Європи. До цього він обіймав посаду міністра культури в уряді Дениса Шмигаля.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies