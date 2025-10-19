Новий постпред України при Раді Європи Точицький прибув до Страсбурга

"Напередодні поїздки обговорили з головою МЗС Сибігою міжурядовий трек, який ухвалює рішення, що безпосередньо впливають на життя людей у воєнний час".

Постійний представник України при Раді Європи Микола Точицький прибув до Страсбурга, де знаходиться штаб-квартира організації.

Про це він повідомив у фейсбуці.

"Напередодні поїздки обговорили з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою міжурядовий трек, який ухвалює рішення, що безпосередньо впливають на життя людей у воєнний час: захист прав постраждалих, просування реформ, створення міжнародних механізмів відповідальності за агресію, повернення українських дітей, в яких дипломатична команда президента Зеленського на напрямку РЄ досягає чітких результатів", - написав Точицький.

Він зазначив, що основним покликанням Ради Європи, створеної у 1949 році, є створення передумов задля уникнення війни у майбутньому.

"Цілком очевидно, що держави-члени Ради Європи продовжуватимуть докладати зусиль задля встановлення справедливого миру в Україні. Завдання, поставлені главою держави, міністром закордонних справ, залишаються незмінними, - продовжити системну роботу України в цій Організації, яка від перших днів повномасштабної війни послідовно підтримує нашу державу", - наголосив Точицький.