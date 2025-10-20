Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу

Він став членом наглядової ради фінтех-компанії з Жешува.

Анджей Дуда, який у серпні 2025 року завершив свою другу каденцію як президент Польщі, вирішив зайнятися бізнесом і приєднався до наглядової ради ZEN.com – динамічної фінтех-компанії з Жешува.

Про це пише RMF24.

ZEN.com працює майже у 30 країнах та пропонує, зокрема, платіжні картки, обмін валют, мультивалютні рахунки та онлайн-платежі.

Колишній президент приєднався до ZEN.com, щоб підтримувати компанію у контактах з міжнародними регуляторами та стратегічними партнерами. Дуда підкреслює, що хоче використати свій досвід для розвитку сучасних фінансових технологій та безпеки клієнтів. Він заявив, що не планує повертатися до активної політики, і має намір діяти як радник та наглядати за різними проєктами.

Дуда пояснив, що рішення приєднатися до ZEN.com пов’язане з його захопленням підприємливістю молодої команди та бажанням підтримувати інноваційні фінансові рішення. Колишній президент додав, що планує дбати про безпеку клієнтів ZEN.com і підтримувати співпрацю з регуляторами на ринках, де компанія отримує нові ліцензії.