У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
ВідеоСадовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Елла Лібанова: «Вища освіта — це не про ринок праці. Це про людський розвиток»
Елла Лібанова: «Вища освіта — це не про ринок праці. Це про людський розвиток»
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
ГоловнаСвіт

Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу

Він став членом наглядової ради фінтех-компанії з Жешува.

Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Фото: EPA/UPG

Анджей Дуда, який у серпні 2025 року завершив свою другу каденцію як президент Польщі, вирішив зайнятися бізнесом і приєднався до наглядової ради ZEN.com – динамічної фінтех-компанії з Жешува.

Про це пише RMF24.

ZEN.com працює майже у 30 країнах та пропонує, зокрема, платіжні картки, обмін валют, мультивалютні рахунки та онлайн-платежі.

Колишній президент приєднався до ZEN.com, щоб підтримувати компанію у контактах з міжнародними регуляторами та стратегічними партнерами. Дуда підкреслює, що хоче використати свій досвід для розвитку сучасних фінансових технологій та безпеки клієнтів. Він заявив, що не планує повертатися до активної політики, і має намір діяти як радник та наглядати за різними проєктами.

Дуда пояснив, що рішення приєднатися до ZEN.com пов’язане з його захопленням підприємливістю молодої команди та бажанням підтримувати інноваційні фінансові рішення. Колишній президент додав, що планує дбати про безпеку клієнтів ZEN.com і підтримувати співпрацю з регуляторами на ринках, де компанія отримує нові ліцензії.

  • У вересні Анджей Дуда приєднався до команди Каналу Zero Кшиштофа Становського. Як тоді повідомлялося, колишній президент має записати «16 епізодів на 16 гарячих тем».
  • Раніше він похвалився, що написав книгу. 
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies