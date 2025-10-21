Нідерланди хочуть відправляти мігрантів до Уганди за моделлю угоди Трампа

Амстердам заявляє, що права людини були центральним компонентом угоди з Кампалою.

Уряд Нідерландів готується відправити десятки мігрантів до Уганди за угодою, подібною до тої, яку уклала адміністрація президента США Дональда Трампа, ‒ попри можливі правові та практичні труднощі.

Про це повідомляє Financial Times.

Міністр міграції та закордонних справ Нідерландів Девід ван Веел заявив, що “транзитний вузол” в Уганді, куди людей депортуватимуть, може почати функціонувати вже наступного року. Водночас його уряд готується до юридичних позовів.

Ван Веел підкреслив, що угода відповідає міжнародному, європейському і національному законодавству. “Але, звичайно, спочатку це буде оскаржено, а потім ми побачимо, чи вона витримає це”, ‒ підкреслив він.

За словами міністра, права людини були центральним компонентом угоди, укладеної минулого місяця з Кампалою, ‒ на відміну від подібної ініціативи Вашингтона, де цей аспект не був у пріоритеті.

Ця угода нагадує аналогічну домовленість, укладену президентом Дональдом Трампом з Угандою у серпні, щодо прийняття мігрантів зі США, яким відмовили у притулку. Але Вашингтон не залучає жодні агентства ООН до реалізації своїх планів депортацій.

Міністерство закордонних справ Уганди зі свого боку заявило, що прийматиме насамперед людей з африканських країн і відмовлятиметься від осіб з судимістю або неповнолітніх без супроводу.

Ван Веел зазначив, що угода ще потребує доопрацювання. Попередньо, пілотний проєкт передусім буде спрямований сусідні з Угандою країни. Уганда прийматиме людей, яких уряд Нідерландів не зміг відправити до їхніх рідних країн.

Міністр підкреслив, що до країни не відправлятимуть представників ЛГБТ+ спільноти, щоб захистити їх від дискримінаційних законів, які карають за гомосексуальність довічним ув'язненням або навіть смертю.