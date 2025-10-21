Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
ЦПД: Росія втратила один з ключових елементів енергосистеми — підстанцію “Вешкайма”
ЦПД: Росія втратила один з ключових елементів енергосистеми — підстанцію “Вешкайма”
ГоловнаСвіт

Нідерланди хочуть відправляти мігрантів до Уганди за моделлю угоди Трампа

Амстердам заявляє, що права людини були центральним компонентом угоди з Кампалою.

Нідерланди хочуть відправляти мігрантів до Уганди за моделлю угоди Трампа
Міністр міграції та закордонних справ Нідерландів Девід ван Веел
Фото: EPA/UPG

Уряд Нідерландів готується відправити десятки мігрантів до Уганди за угодою, подібною до тої, яку уклала адміністрація президента США Дональда Трампа, ‒ попри можливі правові та практичні труднощі.

Про це повідомляє Financial Times.

Міністр міграції та закордонних справ Нідерландів Девід ван Веел заявив, що “транзитний вузол” в Уганді, куди людей депортуватимуть, може почати функціонувати вже наступного року. Водночас його уряд готується до юридичних позовів.

Ван Веел підкреслив, що угода відповідає міжнародному, європейському і національному законодавству. “Але, звичайно, спочатку це буде оскаржено, а потім ми побачимо, чи вона витримає це”, ‒ підкреслив він.

За словами міністра, права людини були центральним компонентом угоди, укладеної минулого місяця з Кампалою, ‒ на відміну від подібної ініціативи Вашингтона, де цей аспект не був у пріоритеті.

Ця угода нагадує аналогічну домовленість, укладену президентом Дональдом Трампом з Угандою у серпні, щодо прийняття мігрантів зі США, яким відмовили у притулку. Але Вашингтон не залучає жодні агентства ООН до реалізації своїх планів депортацій.

Міністерство закордонних справ Уганди зі свого боку заявило, що прийматиме насамперед людей з африканських країн і відмовлятиметься від осіб з судимістю або неповнолітніх без супроводу.

Ван Веел зазначив, що угода ще потребує доопрацювання. Попередньо, пілотний проєкт передусім буде спрямований сусідні з Угандою країни. Уганда прийматиме людей, яких уряд Нідерландів не зміг відправити до їхніх рідних країн.

Міністр підкреслив, що до країни не відправлятимуть представників ЛГБТ+ спільноти, щоб захистити їх від дискримінаційних законів, які карають за гомосексуальність довічним ув'язненням або навіть смертю. 
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies