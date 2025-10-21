Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Генеральний секретар НАТО відвідає США

У США Рютте зустрінеться з Трампом.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте відвідає Сполучені Штати Америки.

Про це повідомила пресслужба НАТО.

“Генеральний секретар зустрінеться з президентом Сполучених Штатів паном Дональдом Дж. Трампом”, - йдеться у повідомленні.

Рютте відвідає Вашингтон, округ Колумбія, 21-22 жовтня 2025 

В НАТО зазначили, що виступи для ЗМІ не заплановані.

  • Раніше Марк Рютте повідомив, що більше половини з 32 держав-членів НАТО долучилися до ініціативи PURL для закупівлі американської зброї та підтримки України у війні проти РФ.
  • Перед тим Володимир Зеленський обговорив з Рютте розширення програми купівлі зброї зі США.
