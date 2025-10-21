Генеральний секретар НАТО відвідає США

В НАТО зазначили, що виступи для ЗМІ не заплановані.

“Генеральний секретар зустрінеться з президентом Сполучених Штатів паном Дональдом Дж. Трампом ”, - йдеться у повідомленні.

Про це повідомила пресслужба НАТО .

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте потискає руку президенту США Дональду Трампу під час зустрічі в Овальному кабінеті Білого д

У США Рютте зустрінеться з Трампом.

