Генеральний секретар НАТО відвідає США

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте відвідає Сполучені Штати Америки.
Про це повідомила пресслужба НАТО.
“Генеральний секретар зустрінеться з президентом Сполучених Штатів паном Дональдом Дж. Трампом”, - йдеться у повідомленні.
Рютте відвідає Вашингтон, округ Колумбія, 21-22 жовтня 2025
В НАТО зазначили, що виступи для ЗМІ не заплановані.
- Раніше Марк Рютте повідомив, що більше половини з 32 держав-членів НАТО долучилися до ініціативи PURL для закупівлі американської зброї та підтримки України у війні проти РФ.
- Перед тим Володимир Зеленський обговорив з Рютте розширення програми купівлі зброї зі США.