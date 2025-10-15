Рютте: більшість країн НАТО приєдналися до ініціативи PURL для постачання зброї в Україну

Понад половина союзників НАТО вже беруть участь у ініціативі PURL.

Більше половини з 32 держав-членів НАТО долучилися до ініціативи PURL для закупівлі американської зброї та підтримки України у війні проти РФ.

Про це на брифінгу в штаб-квартирі Альянсу повідомив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, пише Liga.net.

Він зазначив, що перші пакети допомоги профінансували шість союзників, а зараз інші країни поступово приєднуються, оголошуючи нові внески.

За словами Рютте, участь більшості членів НАТО у PURL забезпечує "вирішальний потік підтримки" для України. Станом на середину жовтня понад половина союзників вже беруть участь у ініціативі.

Що відомо про PURL