Рютте: більшість країн НАТО приєдналися до ініціативи PURL для постачання зброї в Україну

Більше половини з 32 держав-членів НАТО долучилися до ініціативи PURL для закупівлі американської зброї та підтримки України у війні проти РФ.
Про це на брифінгу в штаб-квартирі Альянсу повідомив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, пише Liga.net.
Він зазначив, що перші пакети допомоги профінансували шість союзників, а зараз інші країни поступово приєднуються, оголошуючи нові внески.
За словами Рютте, участь більшості членів НАТО у PURL забезпечує "вирішальний потік підтримки" для України. Станом на середину жовтня понад половина союзників вже беруть участь у ініціативі.
Що відомо про PURL
- PURL - Prioritised Ukraine Requirements List – програма, що передбачає відправку американської зброї в Україну за гроші європейських країн.
- Угоду уклали у липні США і НАТО.
- За інформацією Зеленського, у серпні додали у програму Нідерланди, Норвегію, Швецію, Данію, Канаду, Бельгію та Латвію.