Рютте: більшість країн НАТО приєдналися до ініціативи PURL для постачання зброї в Україну

Понад половина союзників НАТО вже беруть участь у ініціативі PURL.

Генсек НАТО Марк Рютте
Фото: EPA/UPG

Більше половини з 32 держав-членів НАТО долучилися до ініціативи PURL для закупівлі американської зброї та підтримки України у війні проти РФ.

Про це на брифінгу в штаб-квартирі Альянсу повідомив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, пише Liga.net.

Він зазначив, що перші пакети допомоги профінансували шість союзників, а зараз інші країни поступово приєднуються, оголошуючи нові внески.

За словами Рютте, участь більшості членів НАТО у PURL забезпечує "вирішальний потік підтримки" для України. Станом на середину жовтня понад половина союзників вже беруть участь у ініціативі.

Що відомо про PURL

  • PURL - Prioritised Ukraine Requirements List – програма, що передбачає відправку американської зброї в Україну за гроші європейських країн.
  • Угоду уклали у липні США і НАТО.
  • За інформацією Зеленського, у серпні додали у програму Нідерланди, Норвегію, Швецію, Данію, Канаду, Бельгію та Латвію. 
