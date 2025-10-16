Суд заборонив Трампу проводити масові звільнення під час шатдауну

Напис на плакаті "Трамп не вищий за закон"

Адміністрації президента США Дональда Трампа було заборонено здійснювати масові звільнення державних службовців, пов'язані з періодом шатдауну, коли низка урядових відомств не працюють через відсутність фінансування.

Як пише BBC, окружна суддя С'юзан Іллстон задовольнила клопотання двох профспілок щодо призупинення будь-яких дій Білого дому, спрямованих на скорочення персоналу.

Своє рішення служителька Феміди пояснила тим, що адміністрація перевищила свої повноваження, а також відверто декларувала політичний мотив для масових звільнень - мовляв, вони відбуваються у тих департаментах, де є сильний вплив Демократичної партії.

Очікується, що Білий дім буде оскаржувати судове рішення у вищій інстанції. Тим часом у міністерстві фінансів та міністерстві охорони здоров'я близько 3 тисяч співробітників вже отримали "листи щастя" з повідомленням про те, що після шатдауну на роботу вони так і не повернуться.