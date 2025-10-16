Іран обурився участю глави МЗС Польщі у демонстрації іранського безпілотника в британському парламенті

Міністерство закордонних справ Ірану відреагувало на участь глави МЗС Польщі Радослава Сікорського у демонстрації іранського безпілотника в британському парламенті.

Про це повідомляє PAP.

МЗС Ірану викликало повіреного у справах Польщі Марціна Вільчека, щоб висловити протест проти участі міністра закордонних справ Радослава Сікорського у демонстрації іранського безпілотника, який Росія використовувала у війні з Україною.

Речник МЗС Польщі Мацей Вевір заявив, що розмова в іранському МЗС не була “односторонньою”. Під час розмови польська сторона наголосила, що безпілотники становлять реальну загрозу для Польщі, а іранська сторона “взяла це до уваги”.