Що не так з мобілізацією
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
ВідеоСадовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
ФотоДо Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Зимова кампанія України
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Світ

Іран обурився участю глави МЗС Польщі у демонстрації іранського безпілотника в британському парламенті

Через це МЗС Ірану викликало польського дипломата.

прапор Ірану
Фото: EPA/UPG

Міністерство закордонних справ Ірану відреагувало на участь глави МЗС Польщі Радослава Сікорського у демонстрації іранського безпілотника в британському парламенті.

Про це повідомляє PAP

МЗС Ірану викликало повіреного у справах Польщі Марціна Вільчека, щоб висловити протест проти участі міністра закордонних справ Радослава Сікорського у демонстрації іранського безпілотника, який Росія використовувала у війні з Україною.

Речник МЗС Польщі Мацей Вевір заявив, що розмова в іранському МЗС не була “односторонньою”. Під час розмови польська сторона наголосила, що безпілотники становлять реальну загрозу для Польщі, а іранська сторона “взяла це до уваги”.

  • Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час візиту до Сполученого Королівства продемонстрував депутатам британського парламенту іранський дрон Shahed-136, який Росія використовує для терору України та - віднедавна - й інших країн Європи.
  • Він зазначив, що "хоч такий дрон і не може долетіти до Лондона, але російський "флот металобрухту" може знищити критично важливу інфраструктуру в Європі". 
  • Сікорський під час заходу "Об'єднані проти ядерного Ірану" закликав Британію до спільної протидії "шахедам": "Тільки разом переможемо".
