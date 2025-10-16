Іран обурився участю глави МЗС Польщі у демонстрації іранського безпілотника в британському парламенті

Міністерство закордонних справ Ірану відреагувало на участь глави МЗС Польщі Радослава Сікорського у демонстрації іранського безпілотника в британському парламенті.
Про це повідомляє PAP.
МЗС Ірану викликало повіреного у справах Польщі Марціна Вільчека, щоб висловити протест проти участі міністра закордонних справ Радослава Сікорського у демонстрації іранського безпілотника, який Росія використовувала у війні з Україною.
Речник МЗС Польщі Мацей Вевір заявив, що розмова в іранському МЗС не була “односторонньою”. Під час розмови польська сторона наголосила, що безпілотники становлять реальну загрозу для Польщі, а іранська сторона “взяла це до уваги”.
- Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час візиту до Сполученого Королівства продемонстрував депутатам британського парламенту іранський дрон Shahed-136, який Росія використовує для терору України та - віднедавна - й інших країн Європи.
- Він зазначив, що "хоч такий дрон і не може долетіти до Лондона, але російський "флот металобрухту" може знищити критично важливу інфраструктуру в Європі".
- Сікорський під час заходу "Об'єднані проти ядерного Ірану" закликав Британію до спільної протидії "шахедам": "Тільки разом переможемо".