У Польщі затримали палія автомобілів із українськими номерами

Він також підпалював автомобілі із польською реєстрацією.

У Польщі затримали палія автомобілів із українськими номерами
наручники
Фото: СС0 Public Domain

Поліція Поморського воєводства затримала жителя Гдині, якого підозрюють у підпалах десятків автомобілів із українськими номерними знаками, пише «Європейська правда» з посиланням на місцеву поліцію.

Правоохоронці фіксували серію підпалів із червня цього року. Спочатку ці інциденти не пов’язували між собою, але аналіз зібраних матеріалів допоміг виявити зв’язок між підпалами та встановити коло підозрюваних.

Поліцейські затримали чоловіка одразу після чергового підпалу автомобіля з українськими номерами. Під час обшуку в нього та у квартирі знайшли речовини, з яких можна виготовити вибухову суміш.

За даними слідства, його метою було знищення машин з українськими номерами, але він також підпалював автомобілі з польською реєстрацією.

Збитки від його дій оцінили щонайменше у 262 тисячі злотих. Суд обрав для підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримісячного арешту.

За знищення майна польське законодавство передбачає покарання до п’яти років позбавлення волі.
