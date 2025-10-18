«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
Що не так з мобілізацією
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Дівчинка, що вижила під час авіатрощі гелікоптера ДСНС у Броварах, продовжує лікування після важких опіків
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ГоловнаСвіт

У США пройдуть протести проти адміністрації Трампа

Події заплановані більш ніж у 2 700 локаціях.

У США пройдуть протести проти адміністрації Трампа
Червневі протести "Без королів" у США
Фото: EPA/UPG

У всіх 50 штатах США заплановані акції протесту "Без королів" проти політики адміністрації Дональда Трампа. 

Як пише The Guardian, події заплановані більш ніж у 2 700 місцях – від маленьких міст до великих мегаполісів – із головним меседжем: США скочуються до авторитаризму.

Очікується, що у демонстраціях візьмуть участь мільйони людей. Це вже друга акція коаліції, яка в червні провела один із найбільших днів протесту в історії США. 

Союзники Трампа намагаються представити протести "Без королів" як антиамериканські й очолювані "антифа" – децентралізованим антифашистським рухом, – а також стверджують, що саме протести нібито затягують припинення роботи уряду. Губернатор Техасу Грег Ебботт заявив, що направить Національну гвардію штату до столиці, Остіна, напередодні протестів.

Деякі політики, зокрема сенатори-демократи Чак Шумер і Кріс Мерфі, а також незалежний сенатор Берні Сандерс, планують взяти участь у протестах. 

Коаліція "Без королів" неодноразово підкреслювала свою прихильність ненасильницькому спротиву, і десятки тисяч учасників пройшли тренінги з безпеки та деескалації конфліктів.

Понад 200 організацій виступили партнерами протестів, запланованих на 18 жовтня. Організатори визначили кілька ключових міст: Вашингтон, Сан-Франциско, Сан-Дієго, Атланта, Нью-Йорк, Х'юстон, Гонолулу, Бостон, Канзас-Сіті (штат Міссурі), Бозмен (Монтана), Чикаго та Новий Орлеан.

Гасло протестів, "у США немає королів", є натяком на посилення авторитарних тенденцій Трампа. Серед тез, на які вказують організатори: Трамп використовує гроші платників податків для узурпації влади, надсилаючи федеральні сили для контролю міст; Трамп заявив, що хоче третього терміну й "вже поводиться як монарх"; адміністрація Трампа зайшла надто далеко, ігноруючи рішення судів, скорочуючи соціальні послуги та депортуючи людей без належної правової процедури.

Червневі протести "Без королів" вивели на вулиці мільйони людей. За оцінками Гарвардського консорціуму з підрахунку натовпу, тоді вийшли на акції від 2 до 4,8 мільйона людей.
