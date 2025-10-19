Reuters: тисячі американців протестують проти політичних амбіцій Трампа

Тисячі протестувальників зібралися на набережній у Портленді, висловлюючи незгоду з нинішнім курсом Республіканської партії та політикою Дональда Трампа, пише Reuters.

18 жовтня у понад 2 600 містах США відбулися масові протести руху No Kings ("Ні королям"), спрямовані проти політики американського президента Дональда Трампа. Акції також пройшли за межами країни — у Лондоні, Барселоні та Мадриді.

Сам Дональд Трамп поки що майже не коментував протести. У інтерв’ю Fox Business напередодні він лише заявив: "Вони називають мене королем — я не король".

До слова, у мережі "Х" Білий дім поширив пост Віце-президента США Джей Ді Венса з картинкою Трампа із короною.

Попри внутрішні розколи в Демократичній партії після переобрання Трампа, лідери партії, такі як сенатор Чак Шумер та конгресвумен Александрія Окасіо-Кортес, висловили підтримку руху "No Kings".

Суботні акції протесту стали продовженням понад 2 тисяч подібних акцій, які відбулися 14 червня — у день 79-го дня народження Трампа та рідкісного військового параду у Вашингтоні.

Спікер Палати представників Майк Джонсон назвав протести "маршем ненависті до Америки". Інші республіканці звинуватили організаторів у розпалюванні атмосфери, що може спонукати до політичного насильства, особливо після вбивства правого активіста та союзника Трампа Чарлі Кірка у вересні.

Віце-президент Джей Ді Венс на зустрічі з морськими піхотинцями в Каліфорнії не згадував протести, проте розкритикував демократів через шатдаун.

Загалом, організатори звинувачують Трампа у спробі перетворити країну на автократію. Серед головних причин обурення: посилення імміграційного контролю, скорочення фінансування університетів, втручання федеральної влади у великі міста під приводом боротьби зі злочинністю.

За оцінками соціологів, участь у протестах могли взяти до трьох мільйонів людей — це може стати наймасовішою демонстрацією в сучасній історії США.