Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Що не так з мобілізацією
ГоловнаСвіт

Трамп заявив, що США "не можуть віддати всю свою зброю Україні", бо самі її потребують

Президент США наголосив, що "не може поставити під загрозу" його країну.

Трамп заявив, що США "не можуть віддати всю свою зброю Україні", бо самі її потребують
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявив, що Штати "не можуть віддати Україні всю зброю", яку Київ хоче отримати, оскільки самі її потребують. 

Про це він сказав в інтерв'ю Fox News

"Розумієте, ми не можемо віддати усі наші озброєння Україні. Ми просто не можемо цього зробити. Я був дуже добрий до президента Зеленського і до України, але ми не можемо віддавати все, тому що у нас самих буде недостатньо. Я не хочу цього робити. Я не можу поставити під загрозу Сполучені Штати", - сказав Трамп. 

На запитання, чи вірить він у те, що Путін відкритий до ідеї закінчити війну, не захоплюючи території України, Трамп відповів: "Ну, він щось захопить. Я маю на увазі, що вони воювали і мають багато території. Я маю на увазі, що він захопив певну територію".

Нагадаємо, що за даними The Washington Post, російський диктатор Владімір Путін під час телефонної розмови минулого тижня з Трампом вимагав, щоб Україна передала Росії повний контроль над Донецькою областю
Теми: ,
