Трамп заявив, що США "не можуть віддати всю свою зброю Україні", бо самі її потребують

Президент США Дональд Трамп заявив, що Штати "не можуть віддати Україні всю зброю", яку Київ хоче отримати, оскільки самі її потребують.
Про це він сказав в інтерв'ю Fox News.
"Розумієте, ми не можемо віддати усі наші озброєння Україні. Ми просто не можемо цього зробити. Я був дуже добрий до президента Зеленського і до України, але ми не можемо віддавати все, тому що у нас самих буде недостатньо. Я не хочу цього робити. Я не можу поставити під загрозу Сполучені Штати", - сказав Трамп.
На запитання, чи вірить він у те, що Путін відкритий до ідеї закінчити війну, не захоплюючи території України, Трамп відповів: "Ну, він щось захопить. Я маю на увазі, що вони воювали і мають багато території. Я маю на увазі, що він захопив певну територію".
Нагадаємо, що за даними The Washington Post, російський диктатор Владімір Путін під час телефонної розмови минулого тижня з Трампом вимагав, щоб Україна передала Росії повний контроль над Донецькою областю.