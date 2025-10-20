Розвідка: Румунія у новій Стратегії нацоборони визначатиме РФ як основне джерело гібридних загроз

Румунія завершує розробку оновленої Стратегії національної оборони на 2026–2030 роки, в якій Росія є головним джерелом гібридних загроз.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

"Румунія завершує розроблення оновленої Стратегії національної оборони на 2026–2030 роки, яку до 26 листопада ц.р. розглянуть Вища рада нацоборони (CSAT) та парламент. Документ стане першим сформованим у контексті зростання регіональної нестабільності через російсько-українську війну і закріпить позицію країни як ключового союзника НАТО на східному фланзі", — кажуть у розвідці.

На відміну від Стратегії 2020–2024 років, яка зосереджувалася на інтеграції зі стандартами НАТО і модернізації армії, нова версія визначає саме Росію головним джерелом гібридних загроз.

Серед ключових напрямів — адаптація оборонного сектору до викликів у Чорноморському регіоні, поглиблення співпраці в межах НАТО і ЄС та посилення спроможностей у сфері кіберзахисту і протидії дезінформації.

CSAT планує створити координаційну структуру та оперативні міжвідомчі групи для швидкого реагування на гібридні атаки.

Також нова стратегія визначатиме корупцію загрозою нацбезпеці. Служба розвідки Румунії (SRI) отримає мандат передавати прокуратурі дані про корупційні правопорушення в межах конституційних норм.

У середньостроковій перспективі документ стане основою для модернізації оборонного сектору і посилення внутрішньої стійкості держави, що має зміцнити роль Румунії у європейській системі колективної безпеки.