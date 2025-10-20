РФ атакувала Чернігівщину, є поранений

Армія РФ атакувала FPV-дроном село Костобобрів на Чернігівщині. Унаслідок атаки поранень зазнав місцевий житель.
Про це повідомляє начальник Новгород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов.
"Сьогодні вдень внаслідок обстрілів із використанням FPV-дрона населеного пункту Костобобрів Семенівської громади постраждав 65-річний місцевий мешканець", — ідеться у повідомленні.
У постраждалого діагностували уламкове поранення кінцівок. Його госпіталізували.
- Уночі ворог атакував логістичну інфраструктуру України, під ударом були залізниця та портові об'єкти. На Чернігівщині уражена тягова підстанція Укрзалізниці.