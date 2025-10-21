Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
​15 років тюрми отримав зрадник, який коригував удари по оборонних лініях Харкова

Для цього агент влаштувався до будівельної бригади, яка займалася фортифікаційними спорудами.

СБУ
Фото: СБУ

Суд призначив 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна ще одному учаснику агентурної мережі ФСБ, яку Служба безпеки України нейтралізувала торік у вересні.

За інформацією спецслужби, тоді затримали трьох російських агентів, які коригували повітряні удари по Києву, Харкову та Чернігову. Двоє з них уже засуджені навесні та влітку цього року, тепер вирок отримав і третій фігурант — харків’янин, завербований російською спецслужбою.

За завданням ФСБ він збирав розвіддані про зведення оборонних ліній біля Харкова. Для цього агент влаштувався до будівельної бригади, яка займалася фортифікаційними спорудами, щоб мати доступ до координат об’єктів. Зібрану інформацію він передавав своєму кураторові.

Отримані дані росіяни використовували для підготовки ударів керованими авіабомбами по українських оборонних позиціях. Перед повітряними атаками агент отримував від куратора сигнал, щоб вийти із потенційної зони ураження.

Крім того, зрадник випитував у місцевих жителів інформацію про розташування навчальних центрів операторів безпілотників.

Співробітники СБУ затримали його на гарячому, коли він проводив дорозвідку поблизу одного з оборонних об’єктів.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.
