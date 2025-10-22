Згодом власники побитих квартир зможуть отримати відшкодування. Для цього потрібно подати заявку до державної програми «єВідновлення».

У місті ліквідують наслідки терору. Працюють комунальники, поліція, міськрада, благодійники. Фіксують збитки, завдані агресором, тим часом – людям видають будматеріали. Газовики лагодять понівечені комунікації.

В.о. голови Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко показав , як виглядає Павлоград після нічної атаки.

Крім того, у низці багатоповерхівок повибивало вікна. Мешканцям обіцяють відшкодування.

