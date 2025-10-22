У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ГоловнаСуспільствоВійна

У Павлограді після нічної атаки газовики лагодять понівечені комунікації

Крім того, у низці багатоповерхівок повибивало вікна. Мешканцям обіцяють відшкодування.

У Павлограді після нічної атаки газовики лагодять понівечені комунікації
Фото: телеграм / Владислав Гайваненко

В.о. голови Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко показав, як виглядає Павлоград після нічної атаки.

У низці багатоповерхівок повибивало вікна. Триває обстеження території.

У місті ліквідують наслідки терору. Працюють комунальники, поліція, міськрада, благодійники. Фіксують збитки, завдані агресором, тим часом – людям видають будматеріали. Газовики лагодять понівечені комунікації.

Згодом власники побитих квартир зможуть отримати відшкодування. Для цього потрібно подати заявку до державної програми «єВідновлення».
