В.о. голови Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко показав, як виглядає Павлоград після нічної атаки.
У низці багатоповерхівок повибивало вікна. Триває обстеження території.
У місті ліквідують наслідки терору. Працюють комунальники, поліція, міськрада, благодійники. Фіксують збитки, завдані агресором, тим часом – людям видають будматеріали. Газовики лагодять понівечені комунікації.
Згодом власники побитих квартир зможуть отримати відшкодування. Для цього потрібно подати заявку до державної програми «єВідновлення».