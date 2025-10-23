Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ГоловнаСуспільствоВійна

У Києві вибухотехніки вилучили два нерозірвані дрони, які влучили у багатоповерхівки

Безпілотники влетіли у багатоквартирні будинки в Деснянському та Оболонському районах.

У Києві вибухотехніки вилучили два нерозірвані дрони, які влучили у багатоповерхівки
Російський дрон потрапив у людське житло в Києві
Фото: Нацполіція

Вибухотехніки поліції Києва вилучили два нерозірвані БпЛА з квартири та балкону, які влетіли у багатоквартирні будинки в Деснянському та Оболонському районах столиці.

Про це розповіли у Національній поліції.

Там зазначили, що під час вчорашнього вечірнього обстрілу у багатоповерхівки в двох районах столиці поцілили ворожі шахеди, які не здетонували. Поліцейські безпечно вилучили їх та вивезли на полігон аби знешкодити.

Правоохоронці забрали вибухові частини безпілотників, перевели їх у безпечний стан, потім завантажили у спеціальні вибухозахисні пересувні контейнери та вивезли для подальшого знищення в умовах полігону.

Російський дрон влетів у квартиру
Фото: Нацполіція
Російський дрон влетів у квартиру
Російський дрон влетів у квартиру
Фото: Нацполіція
Російський дрон влетів у квартиру
