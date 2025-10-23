Безпілотники влетіли у багатоквартирні будинки в Деснянському та Оболонському районах.

Вибухотехніки поліції Києва вилучили два нерозірвані БпЛА з квартири та балкону, які влетіли у багатоквартирні будинки в Деснянському та Оболонському районах столиці.

Про це розповіли у Національній поліції.

Там зазначили, що під час вчорашнього вечірнього обстрілу у багатоповерхівки в двох районах столиці поцілили ворожі шахеди, які не здетонували. Поліцейські безпечно вилучили їх та вивезли на полігон аби знешкодити.

Правоохоронці забрали вибухові частини безпілотників, перевели їх у безпечний стан, потім завантажили у спеціальні вибухозахисні пересувні контейнери та вивезли для подальшого знищення в умовах полігону.

Фото: Нацполіція Російський дрон влетів у квартиру

