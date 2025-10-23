Вибухотехніки поліції Києва вилучили два нерозірвані БпЛА з квартири та балкону, які влетіли у багатоквартирні будинки в Деснянському та Оболонському районах столиці.
Про це розповіли у Національній поліції.
Там зазначили, що під час вчорашнього вечірнього обстрілу у багатоповерхівки в двох районах столиці поцілили ворожі шахеди, які не здетонували. Поліцейські безпечно вилучили їх та вивезли на полігон аби знешкодити.
Правоохоронці забрали вибухові частини безпілотників, перевели їх у безпечний стан, потім завантажили у спеціальні вибухозахисні пересувні контейнери та вивезли для подальшого знищення в умовах полігону.
- У ніч на 22 жовтня росіяни завдали комбінованого удару по Києву. Постраждали 30 людей. У області були загиблі, зокрема і діти.